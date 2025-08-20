Las Malvinas se tomó revancha y golpeó al campeón de la Liga

Hace un poco más de un mes, Las Malvinas y Unidos de Olmos llegaron a la última fecha del torneo de la Liga Amateur Platense de Fútbol con chances de salir campeón. El Carcelero no falló ante Los Tolosanos y retuvo la corona de campeón en la cancha de Brandsen.

Las Malvinas, que fue de menor a mayor en lo que va del 20125, hizo todo lo que pudo, pero no le alcanzó.

Este sábado, sin embargo, el equipo se tomó “revancha” deportiva de la fallida definición y derrotó a Unidos de Olmos por 3 a 1 en la cancha de Las Quintas, desatando una verdadera fiesta en 528 y 140.

Además de este resultado, sobresalió la victoria 2 a 1 de ADIP en condición de visitante ante Alumni de Los Hornos, demostrando que una vez más el Naranja de Villa Castells está dispuesto a terminar otro año como protagonista luchando por volver a conquistar el título.

Polideportivo Gonnet le ganó 3 a 0 a Ringuelet, mientras que Nueva Alianza superó 3 a 2 a Asociación Iris.

Además, CRISFA volvió a empatar 1 a 1, pero en este caso ante el siempre difícil Estrella de Berisso. En tanto que Tolosano y Fomento también igualaron por el mismo resultado, al igual que CRIBA y Brandsen, en los partidos correspondientes al torneo de Primera A de la Liga Platense.