Técnica legislativa local: capacitación on line, abierta y gratuita, sobre el rol del concejal

Webinario gratuito organizado por el estudio Cabaña-Abogados Consultores

El próximo miércoles 20 de agosto 2025, a las 15:30 horas puntualmente, el magister Aldo Javier Cabaña brindará un conversatorio sobre Técnica Legislativa Local y el Rol del concejal. El evento será dictado por la plataforma zoom, tendrá carácter gratuito y está destinado a las autoridades locales, funcionarios y empleados de concejos deliberantes municipales.

Para acceder al mimo ingresar:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/Lybd4ritR1eKkGfz9rhHhQ

Cabaña es magister en Derecho Administrativo, en Administración, Derecho y Economía de los Servicios Públicos y en Dirección y Gestión Local y abordará esta temática atendiendo a la creciente realidad de los gobiernos locales y la necesidad de revalorizar el desempeño de las autoridades elegidas popularmente.

Hay una imperiosa necesidad de mostrar transparencia, accountability en el rol del ediles, no solo en el desempeño de su gestion, sino también mejorar la calidad de la legislación actual de los municipios, implementar procesos de mejora continua, de capacitación, que alcance también a quienes trabajan en los gobiernos locales.

Los concejos deliberantes municipales, sostuvo Cabaña, deben recuperar las tres funciones que les son propias: representación, legislación y contralor, para lo cual deben contar con las herramientas adecuadas que les permita tener una visión política enriquecedora y dejar de lado ese rol asistencialista que ha desnaturalizado el cargo en los últimos tiempos.