Falleció el querido Luis Viegas, parte fundamental de la historia de Grupo Primera Página

En la localidad platense de Villa Elisa, donde residía desde hace una década, falleció esta mañana el querido empresario ensenadense Luis Viegas, un hombre muy ligado a una larga y gloriosa etapa de la historia del Grupo Primera Página desde su inicio, allá por diciembre de 1995.

Sus restos serán velados la noche de hoy lunes de 21:30 a 0:00 horas y la mañana del martes de 8:00 a 12:00, en la casa de sepelios Pastor, ubicada en la esquina de Eva Perón y Marqués de Avilés.

Luis Viegas se descompensó a media mañana de este lunes 18 de agosto 2025 en su propia casa, donde fue encontrado por uno de sus nietos. Luego de avisar a un vecino sobre su indisposición, Luis se desplomó y el rápido accionar del vecino hizo que su nieto llegara en muy poco tiempo.

Sin embargo, luego de llamar a la ambulancia, notaron que su estado era muy complicado, cosa que quedó corroborada en el centro asistencial a donde llegó de urgencia y fue inmediatamente diagnosticado su deceso antes del mediodía de este lunes.

Sus familiares más cercanos, sus hijas Sandra y Lorena, sus yernos Gustavo y Sergio y sus nietos, anunciaron que sus restos serán velados en Ensenada, donde desarrolló casi toda su vida y donde había nacido el sábado 5 de mayo (día en que cumple años su Ensenada querida) de 1945. Luis tenía 80 años.

Su historia en Cambaceres

Luis Viegas fue dirigente de Defensores de Cambaceres durante muchos años, en las décadas del ´80 y ´90, donde manejó el fútbol y obtuvo resonantes resultados, transformándose en la era dorada del Rojo de Ensenada.

Creador de Ensenada TV

Junto a otros dos socios, Luis Viegas creó Ensenada Televisión, junto a otros dos socios, siendo el precursor de los canales de cable en la provincia de Buenos Aires. Su enorme capacidad de trabajo hizo que la empresa tendiera todo el cableado en la ciudad cabecera del distrito, y llegara a tener más de 20 mil suscritores en pocos años.

Cuando se había transformado en un verdadero éxito comercial y cultural, comenzaron a llegar los reconocimientos y Luis se transformó en el conductor provincial de la Asociación Bonaerense de Operadores de TV por Cable. Desde allí resistieron todo lo que pudieron los empresarios del sector el fuerte y desleal embate del Grupo Clarín, hasta que logró comprarles a precio vil la totalidad de sus canales y dejarlos sin nada.

Luis el imprentero

Luego de la venta de ETV, Luis Viegas comenzó su virtuosa etapa como imprentero, tarea que desarrolló hasta muy poco tiempo antes de su muerte. Con su tradicional imprenta ubicada en el Polígono Industrial del Berisso, imprimió durante 25 años las ediciones semanales primero y diarias después de Primera Página, hasta que dejamos de publicar en papel y nos transformamos en un diario exclusivamente digital.

Su etapa de camionero

Durante gran parte de sus primeros años de vida laboral, Luis Viegas trabajó como camionero, recorriendo el país. Allí forjó la personalidad bonachona y afable, con un humor muy particular y una sonrisa siempre a flor de labios, que lo acompañó hasta el último día. Luis era un verdadero tipazo, de esos que te alegran el día con solo estar cerca.

Querido amigo

Luisito querido, sé muy bien que te hubiera gustado que te escriba lo que sigue:

Siempre vas a estar en mi corazón y el de todos los que pasaron por Grupo Primera Página durante esos 25 años que trabajamos juntos. Te nos fuiste mucho antes que lo esperado, pero cada vez que te ví en los últimos años, cuando visitabas nuestra redacción y pasábamos horas riendo juntos, te dije mil vez que te quería mucho y me cargabas por eso.

Siempre admiré y me conmovió tu lucha incansable durante los largos y difíciles años en que lucharon (ella con su cuerpo y vos con tu enorme voluntad y amor), contra la penosa y cruel enfermedad que se la terminó llevando a tu queridísima Pupe, la mujer de tu vida. Nunca vi a un hombre tan enamorado de su esposa como vos.

Fuiste un enorme ser humano, un gran padre, un abuelo genial y sobre todo el mejor esposo que conocí. Como amigo, eras de lo mejor. Siempre estabas a disposición, buscando soluciones a todos los problemas que se presentaran y acompañando en las buenas y especialmente en las malas.

Recuerdo como nos reímos en tu última visita a Primera Página, hace creo que unos dos meses. Te prometo guardar ese momento en mi corazón y recordarte siempre así para siempre. QEPD.

Tu amigo Walter.