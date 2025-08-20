Ciclogénesis en el AMBA: lluvia intensa y vientos de hasta 74 km/h

La ciclogénesis que afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) marca un episodio climático de alto impacto con dos jornadas de características muy distintas.

Este martes 19 de agosto, las lluvias dominan el escenario meteorológico desde las primeras horas de la mañana, con una intensificación notable hacia las 9:00. El pico máximo de precipitación se espera a las 11:00, con una caída de 14 mm de agua en una sola hora, acompañada por ráfagas de viento del sector este que alcanzarán los 51 km/h. Durante la tarde, las precipitaciones continuarán con carácter moderado, mientras que el viento registrará su mayor fuerza del día, llegando a 57 km/h cerca de las 15:00. Con el avance de la noche, las lluvias perderán intensidad hasta cesar en la medianoche.

El miércoles 20 de agosto representará el cambio de fase. La madrugada y la mañana estarán marcadas por lluvias débiles intermitentes, pero la clave será la rotación del viento al sudoeste, que aumentará progresivamente su intensidad. Será en la tarde cuando se registre el momento más crítico: entre las 14:00 y las 15:00, las ráfagas podrían alcanzar 74 km/h, el punto más alto de todo el fenómeno. Con el correr de las horas, el cielo se despejará y el viento comenzará a ceder, dando lugar a una noche más estable