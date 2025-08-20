Alejandro Papotti: "Moreno merece más"

Alejandro Papotti, candidato a primer concejal del Frente Patriota Federal lista 963 por la ciudad de Moreno, dio detalles sobre sus propuestas para mejorar la calidad de vida en la ciudad.

Propuestas para mejorar la calidad de vida en Moreno:

Mejora de la infraestructura: invertir en la reparación y mantenimiento de calles, veredas y espacios públicos para mejorar la seguridad y la accesibilidad.

Programas de empleo y capacitación: desarrollar programas de capacitación laboral y apoyo a emprendedores para fomentar el empleo y el crecimiento económico en la comunidad.

Seguridad y prevención: implementar programas de prevención del delito y mejorar la seguridad en la zona, trabajando en conjunto con la policía y la comunidad.

Educación y cultura: promover la educación y la cultura en la comunidad, a través de programas de apoyo a estudiantes, actividades culturales y eventos comunitarios.

Salud y bienestar: mejorar el acceso a servicios de salud y promover programas de bienestar y prevención de enfermedades en la comunidad.

Transporte y movilidad: mejorar la infraestructura de transporte público y promover opciones de movilidad sostenible, como bicicletas y peatonalización.