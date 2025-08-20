Estudiantes busca sellar la serie ante Cerro Porteño en UNO

El Estadio UNO será el escenario de una nueva noche copera cuando Estudiantes de La Plata reciba a Cerro Porteño, en el marco de la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro comenzará a las 19 horas, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y la asistencia del ecuatoriano Carlos Orbe en el VAR.

En el partido de ida, el equipo de Eduardo Domínguez consiguió un resultado favorable gracias al gol de Santiago Ascacíbar, quien convirtió de penal en el minuto 97 para el 1-0 final en Paraguay. Esta mínima ventaja le da a Estudiantes la posibilidad de manejar los tiempos, aunque el equipo llega golpeado tras la derrota 3-2 frente a Banfield en el Torneo Clausura.

El entrenador Eduardo Domínguez contará con el regreso de tres piezas claves: Cristian Medina, Tiago Palacios y Guido Carrillo, quienes descansaron el fin de semana. La baja sensible será la de Eric Meza, descartado por una lesión muscular. En su lugar, dos juveniles que vienen destacándose, Román Gómez y Mikel Amondarain, tendrían la oportunidad de ser titulares.

Por el lado del visitante, el Ciclón de Barrio Obrero, dirigido por Diego Martínez, buscará revertir la serie y avanzar a cuartos de final. La principal novedad es la vuelta de Piris Da Motta, quien cumplió su suspensión por amarillas. El resto del equipo sería similar al que cayó en la ida en La Nueva Olla.

Con un marco imponente en La Plata y una mínima diferencia a favor, Estudiantes intentará volver a meterse entre los mejores del continente y seguir alimentando su rica historia en la Copa Libertadores