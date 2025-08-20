La UNLP lanzó un curso gratuito de reparación de PC con amplia salida laboral

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) abrió la inscripción para un curso gratuito de reparación de computadoras, orientado a brindar herramientas prácticas con amplia salida laboral. La propuesta se enmarca en el compromiso de la institución por fortalecer la formación técnica y responder a una demanda creciente en el mercado de servicios informáticos.

El curso, titulado “Repará tu PC”, tendrá una duración de seis encuentros presenciales, que se dictarán los jueves de 15 a 18 horas en el Taller EKOA, ubicado en 3 y 525, Tolosa. La capacitación se centrará en que los participantes comprendan la estructura básica de una computadora, identifiquen fallas comunes, realicen tareas de mantenimiento preventivo y adquieran habilidades para garantizar un funcionamiento óptimo de los equipos.

Los contenidos estarán organizados en módulos que abarcan: introducción y electricidad básica, hardware de la computadora, BIOS y sistema operativo, y mantenimiento con solución de fallas frecuentes. Este enfoque integral busca que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos tanto en su ámbito personal como en el profesional.

La inscripción estará abierta hasta el viernes 22 de agosto a las 16 horas. Para anotarse, es necesario presentar el certificado de alumno regular de alguna de las facultades que integran la UNLP. Los cupos son limitados y la confirmación se enviará por correo electrónico a los seleccionados.

De este modo, la UNLP refuerza su rol social al ofrecer capacitaciones accesibles y prácticas, que acompañan la formación académica con competencias directamente vinculadas a la empleabilidad y el desarrollo tecnológico.