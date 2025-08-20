Los tres partidos que pueden definir el futuro de Gimnasia en Primera

El plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata atraviesa una semana decisiva. Tras la derrota frente a Lanús en el Estadio del Bosque, el equipo conducido por Alejandro Orfila debe recomponerse rápidamente para afrontar tres partidos consecutivos que podrían marcar su destino en la temporada.

El primero será el próximo sábado 23 de agosto ante San Martín de San Juan, como visitante. El elenco cuyano viene de empatar contra Talleres en Córdoba, un resultado que, a pesar de no ser negativo, permitió que Gimnasia mantenga una leve ventaja en la tabla.

La seguidilla continuará en el estadio de 60 y 118, donde el Lobo tendrá dos duelos consecutivos en condición de local, una oportunidad para hacerse fuerte con el aliento de su gente, pese a que hasta ahora perdió los dos partidos disputados en casa. Allí se medirá con Atlético Tucumán, otro rival directo que lucha por los mismos objetivos, y más tarde con Sarmiento de Junín, que también pelea por permanecer en la categoría.

El último compromiso de esta serie será nuevamente en La Plata, por la fecha 8 del campeonato, cuando reciba a Unión de Santa Fe. El Tatengue viene de una gran victoria por 4 a 0 frente a Instituto en Córdoba, resultado que le permitió acercarse en la tabla, aunque todavía se mantiene por debajo del Tripero.

En este contexto, Gimnasia sabe que la suma de puntos en estos encuentros es crucial. El margen de error se reduce y cada presentación se transforma en una final para sostener el sueño de seguir en la máxima categoría del fútbol argentino

¿Cuándo juega Gimnasia? Fecha 6: vs. San Martín de San Juan el sábado 23 de agosto a las 20 (San Juan)

Fecha 7: vs. Atlético Tucumán, día y horario a definir (Bosque)

Fecha 8: vs. Unión, día y horario a definir (Bosque)