Gallardo define el probable once de River ante Libertad

El Millonario se prepara para una cita crucial en la Copa Libertadores 2025, donde enfrentará a Libertad en la vuelta de los octavos de final. Tras el empate 0-0 en la ida, el equipo de Marcelo Gallardo busca aprovechar la ventaja de local en el Estadio Monumental para avanzar de ronda.

El entrenador, conocido como “El Muñeco”, comenzará a realizar cambios significativos en todas las líneas. En defensa, se espera el regreso de Franco Armani bajo los tres palos, manteniendo la línea de cuatro integrada por Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz y Marcos Acuña. Aunque existe la posibilidad de que Lucas Martínez Quarta reemplace a Díaz, su esguince aún no le permite jugar, por lo que su presencia es incierta.

En el mediocampo, Gallardo planea modificar el dibujo táctico, incorporando un mediocampista más y retirando a un delantero. Giuliano Galoppo, autor de un doblete reciente, podría ingresar junto a Nacho Fernández, mientras que Enzo Pérez y Matías Galarza Fonda completarían la mitad de la cancha. En el ataque, Facundo Colidio regresaría al once inicial, con Sebastián Driussi superando a Miguel Borja en la disputa por el puesto.

River llega a este encuentro tras una victoria contundente frente a Godoy Cruz, lo que le da un impulso futbolístico y anímico importante. Con estas decisiones, Gallardo busca equilibrar experiencia y rendimiento, priorizando efectividad, solidez defensiva y creatividad ofensiva, para asegurar el pase a los cuartos de final

La probable formación de River vs. Libertad

Para la vuelta de octavos de final, el Muñeco estaría pensando en el siguiente once: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández o Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.