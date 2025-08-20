Cómo cuidar tu cerebro después de las 5pm y reducir el riesgo de accidente cerebrovascular

¿Sabías que lo que hacés después de las 5pm puede afectar tu cerebro más de lo que imaginás? Muchos ignoramos que pequeños detalles nocturnos pueden marcar la diferencia entre un cerebro sano y el riesgo de un accidente cerebrovascular. Lo que sigue puede cambiar tu rutina diaria sin necesidad de grandes sacrificios.

Los expertos en salud cardiovascular destacan que los hábitos que adoptamos al final del día son determinantes para reducir el riesgo de enfermedades graves. Cambiar cómo cenás, cómo te movés y cómo descansás no solo mejora tu bienestar, sino que puede prevenir un accidente cerebrovascular.

1. Cenar temprano y elegir bien los alimentos

Comer tarde altera el ritmo natural del cuerpo y afecta la presión arterial y el metabolismo. La nutricionista Michelle Routhenstein explica: “Comer tarde puede afectar negativamente la presión arterial y el metabolismo”. Estudios muestran que quienes cenan después de las 9 pm tienen más riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Adelantar la cena y el desayuno ayuda a sincronizar el cuerpo y reduce los riesgos cardiovasculares.

2. Moverse después de las 5pm

El sedentarismo nocturno es un gran enemigo. Pasar horas sentado después de la cena aumenta las posibilidades de sufrir un accidente cerebrovascular. Basta con caminar 20 minutos para mejorar la digestión, controlar el azúcar en sangre y reducir el riesgo de hipertensión y enfermedades del corazón. Simran Malhotra señala: “Una caminata corta puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares”.

3. Revisar el consumo de alcohol

Una copa por la noche parece inofensiva, pero incluso cantidades moderadas generan inflamación y afectan las células cerebrales, elevando el riesgo de accidente cerebrovascular. Cambiar el alcohol por infusiones o bebidas sin alcohol puede ser un paso simple pero efectivo para cuidar tu salud.

4. Dormir bien y a horario

El sueño es clave. Dormir menos de cinco horas aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular en un 33%, mientras que superar las ocho horas lo eleva hasta un 71%. Mantener un horario regular de descanso ayuda a equilibrar hormonas y metabolismo, fundamentales para reducir riesgos.

Pequeños cambios después de las 5pm pueden tener un gran impacto en tu salud cerebral. Desde adelantar la cena, moverse un poco, limitar el alcohol hasta cuidar el sueño: cada decisión cuenta.

Si querés realmente reducir el riesgo de un accidente cerebrovascular, lo mejor es comenzar hoy mismo con estos hábitos sencillos. Porque cuidar tu cerebro no espera, y tu rutina nocturna puede ser la clave que marque la diferencia.