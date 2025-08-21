Cómo evitar que una discusión escale en la convivencia diaria

¿Te pasó que una charla tranquila, en familia o con tu pareja, de repente se volvió una pelea fuerte? Lo que empieza como una discusión trivial puede escalar en segundos y dejar heridas difíciles de cerrar. La pregunta es: ¿cómo evitar que estos roces cotidianos arruinen la convivencia?

Expertos en psicología social y comportamiento, como Jessica Robles (Universidad de Loughborough) y Paul McKenna (científico del comportamiento), comparten consejos prácticos para manejar mejor los desacuerdos y fortalecer las relaciones.

Los desacuerdos son inevitables

En cualquier relación, los choques de ideas aparecen. Más todavía en épocas de convivencia intensa, como las fiestas. Según Robles, esos momentos de mucho tiempo compartido hacen aflorar tensiones latentes.

Las discusiones pueden arrancar por política, hábitos o hasta por un malentendido menor. El problema surge cuando ese tema mínimo escala rápido y se transforma en un enfrentamiento que deja mal sabor.

Las tres claves de Jessica Robles

La especialista explica que hay tres pilares para manejar mejor una discusión:

Evitar la escalada: no caer en insultos ni en acusaciones que pongan a la otra persona a la defensiva. Muchas veces sobrevaloramos lo que creemos que “el otro realmente piensa” y eso nos lleva a atribuirle malas intenciones que quizás no tiene. Mantener la mente abierta: antes de reaccionar, conviene frenar y pensar si lo que escuchamos puede tener otro sentido. Si sigue sonando negativo, es mejor pedir aclaraciones que dar por hecho lo peor. Cuidar el rumbo de la conversación: elegir bien las palabras y, si hace falta, parar para hablar de cómo se está discutiendo, no solo de lo que se discute.

El enfoque de Paul McKenna

Para McKenna, el desacuerdo no solo es inevitable: puede ser positivo si se gestiona bien. Dice que “la fuerza de una relación se construye cuando aprendemos a convivir también en medio de los desacuerdos”.

Advierte sobre el “magnetismo de la negatividad”: cuando se mezcla orgullo con adrenalina, la bronca se contagia y ambos pierden autoconciencia. Incluso el alcohol puede potenciar esa falta de control.

Su consejo: ser honesto, pero con tacto. Para tocar temas delicados, recomienda tres pasos: hablar en un momento de calma, usar un lenguaje neutro y avanzar de a poco, sin querer resolver todo de una.

Discutir es normal, pero no tiene por qué terminar mal. Si sabés frenar la escalada, mantener apertura y cuidar la forma de hablar, la convivencia se fortalece en lugar de desgastarse. La clave está en recordar que, detrás del desacuerdo, la relación vale más que ganar una discusión.