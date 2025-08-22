viernes 22 de agosto de 2025 - Edición Nº5260

Cómo los vegetales y frutas congelados conservan sus nutrientes

11:00 |¿Alguna vez te preguntaste si los vegetales y frutas congelados realmente valen la pena para tu salud? Lo que muchos creen sobre la pérdida de nutrientes podría estar totalmente equivocado

¿Alguna vez te preguntaste si los vegetales y frutas congelados realmente valen la pena para tu salud? Lo que muchos creen sobre la pérdida de nutrientes podría estar totalmente equivocado, y lo que viene te va a sorprender sobre cómo comer sano sin depender siempre de lo fresco del día.

Los expertos en bienestar destacan que la congelación puede preservar vitaminas y minerales, haciendo que los alimentos sean prácticos, accesibles y, en algunos casos, más nutritivos que los frescos que llegan tarde a tu mesa. La especialista en salud intestinal Gemma Stuart le contó a Women’s Health que “las verduras congeladas suelen ser igual o más nutritivas que las frescas que llevan días en transporte”.

Por qué los congelados pueden ser mejores

El mito de que lo congelado es inferior tiene sus días contados. Las frutas y verduras alcanzan su mayor valor nutricional recién cosechadas, algo que rara vez ocurre con los productos frescos que compramos en el supermercado. En cambio, los alimentos destinados a congelarse se recogen en su punto óptimo y se congelan rápido, reteniendo sabor y nutrientes.

Espinacas: nutrientes que no se pierden

Las espinacas congeladas mantienen vitaminas A, C y K, hierro, folato y potasio. Cocinarlas elimina el ácido oxálico, que bloquea la absorción de hierro y calcio, lo que significa que comerlas congeladas y cocidas aprovecha mejor sus beneficios.

Arvejas: proteínas y vitaminas siempre disponibles

Las arvejas pierden nutrientes rápido tras la cosecha. Optar por arvejas congeladas asegura conservar proteínas, vitaminas y fibra. Cocinarlas al vapor mejora la digestión y potencia los antioxidantes.

Moras: antioxidantes todo el año

Las moras congeladas conservan antioxidantes, fibra y vitaminas. Según Women’s Health, forman parte de la Dieta de la Metilación, vinculada al envejecimiento saludable, y permiten disfrutarlas fuera de temporada sin gastar de más.

Maíz: antioxidantes más biodisponibles

El maíz congelado mantiene folato, tiamina, vitamina C, magnesio y potasio. Al cocerlo al vapor, se potencian antioxidantes como luteína y zeaxantina, claves para la salud ocular y de la piel.

Palta: grasas saludables sin desperdicio

El aguacate congelado conserva casi todos sus nutrientes y facilita preparaciones rápidas como batidos o salsas. Su consumo evita que se desperdicie fruta por maduración rápida.

Tips prácticos

Gemma Stuart recomienda técnicas simples: vapor o hervido breve para espinacas y arvejas; moras directas en postres o batidos; maíz como guarnición o ensalada; y palta en smoothies o salsas. Tener estos congelados en casa ayuda a comer sano, gastar menos y reducir desperdicio.

La clave es entender que los vegetales y frutas congelados no son enemigos de la nutrición: pueden ser aliados inteligentes para mejorar tu dieta diaria y mantener vitaminas y minerales en cada comida. Y si pensás que solo sirven para emergencias… espera a probar los beneficios de cocinarlos correctamente.

