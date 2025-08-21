Gallardo define la formación de River con dos cambios clave en el mediocampo

Por: Jonatan Anaquin

El Millonario afronta esta noche un partido decisivo frente a Libertad en el estadio Monumental, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, luego de la igualdad sin goles en Asunción. Con la serie abierta, Marcelo Gallardo tiene prácticamente definido el equipo que buscará el pase a la siguiente ronda, aunque con modificaciones en sectores clave.

En la lista de convocados sobresale la reaparición de Lucas Martínez Quarta, recuperado de un esguince en la rodilla. Su presencia genera la principal incógnita en la defensa: el Chino o Sebastián Boselli ocuparán el lugar en la zaga central, una decisión que se resolverá a último momento según las sensaciones físicas del ex Fiorentina.

En ataque también habrá movimiento. Sebastián Driussi se perfila como titular en lugar de Miguel Borja, buscando mayor movilidad y asociación en los metros finales.

El punto de mayor debate está en el mediocampo. Gallardo, que en la ida apostó por la continuidad de nombres para darle funcionamiento al equipo, esta vez hará dos cambios estratégicos. Por un lado, el buen presente de Giuliano Galoppo le permitirá entrar en lugar de Kevin Castaño, de rendimiento bajo en los últimos partidos. Además, el juvenil Santiago Lencina, que había irrumpido con entusiasmo, perdería su lugar ante un mediocampista experimentado. Allí aparecen dos alternativas: Juanfer Quintero, quien se muestra como favorito, o Nacho Fernández, con vigencia futbolística y jerarquía en partidos decisivos.

De esta manera, River afrontará el desafío con variantes que apuntan a reforzar el juego interno y aprovechar la localía. El Monumental, otra vez, será testigo de una definición copera en la que el equipo de Gallardo intentará imponer su jerarquía.

La posible de River

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda; Juanfer Quintero o Nacho Fernández, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

La posible de Libertad

Martín Silva; Iván Ramírez, Néstor Giménez, Diego Viera, Robert Rojas; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria; Hugo Fernández, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar.

A qué hora juega River vs. Libertad

Tras la igualdad sin goles en la ida en Paraguay, el partido entre River y Libertad, correspondiente al duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, se disputará el jueves 21 de agosto desde las 21.30 horas, en el Estadio Monumental.