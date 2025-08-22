Rocambole en la Cátedra de Libre Pensamiento de la UNLP

El próximo miércoles 27 de agosto, la Cátedra de Libre Pensamiento de la Universidad Nacional de La Plata será escenario de una presentación especial a cargo de Ricardo Cohen, más conocido como Rocambole, uno de los artistas plásticos y referentes culturales más influyentes de la Argentina contemporánea.

Durante el encuentro, Rocambole abordará el tema del simbolismo en el arte, recorriendo su vasta trayectoria que se inicia en la Cofradía de la Flor Solar, continúa con su impronta visual única junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y se proyecta hacia los nuevos desafíos y horizontes del arte futuro.

La charla no sólo estará centrada en el recorrido de su obra, sino también en el mundo simbólico que atraviesa su producción artística, explorando la relación y los puntos de contacto entre este universo creativo y la masonería argentina, en un diálogo enriquecedor que permitirá pensar cómo ambos lenguajes se conectan e influyen mutuamente.

Con su estilo inconfundible, Rocambole ofrecerá una oportunidad única para reflexionar sobre el arte, los símbolos y la construcción de sentidos en la cultura contemporánea.

📍 Fecha: Miércoles 27 de agosto

📍 Hora: 18:00 hs

📍 Lugar: Edificio Karakachoff – Aula 204 (calle 48 N° 575, entre 6 y 7) – Universidad Nacional de La Plata

📍 Actividad abierta y gratuita