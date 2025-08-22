Rescatan animales en estado de abandono: dos mujeres imputadas por maltrato

La secretaria de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Berisso informa que, este jueves, personal de la Comisaría Tercera, junto al Grupo Táctico Operativo (GTO), efectivos de la Fuerza Buenos Aires y la ONG Rescatistas La Plata, llevaron adelante un operativo en una vivienda ubicada en calle 41 entre 129 y 130, donde fueron rescatadas varias mascotas que se encontraban en estado de abandono.

La medida fue dispuesta por la UFI N°17, a cargo de la fiscal Dra. Di Lorenzo, en el marco de una causa caratulada como “Infracción a la Ley 14.346 – Malos tratos y actos de crueldad animal”.

En el procedimiento, fueron imputadas dos mujeres y los animales fueron derivados a un refugio administrado por la ONG mencionada, donde recibirán cuidados y asistencia.

Finalizada la diligencia, ambas mujeres fueron trasladadas a la dependencia policial y notificadas de la formación de la causa, conforme lo establece el Código Procesal Penal.

Las actuaciones quedaron a disposición de la fiscalía y no se descartan nuevas medidas en la investigación.