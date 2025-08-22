De vuelta al agua: alertas y pronóstico para el AMBA y el resto del país

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita este viernes bajo la amenaza de que regresen las lluvias, luego de una breve pausa tras la intensa ciclogénesis que dejó inundaciones y anegamientos a comienzos de semana. Con una mínima de 12 grados, el SMN anticipa chaparrones aislados en la mañana, con mejoras hacia la tarde y un ascenso de la temperatura hasta los 18 grados.

El panorama cambia hacia el fin de semana: el sábado se presentará con cielo despejado en las primeras horas y nubosidad en aumento por la tarde, con marcas térmicas de 6 a 15 grados. El domingo, en tanto, se espera un marcado descenso en la mínima, que alcanzará los 4 grados, mientras la máxima trepará hasta los 17, con cielo mayormente despejado y algo nublado desde la tarde.

Pero las mayores preocupaciones están puestas en otras regiones del país. El SMN mantiene alerta amarilla para 17 provincias por una combinación de fenómenos que incluyen tormentas fuertes en Corrientes, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas intensas y granizo ocasional, con acumulados de 15 a 40 mm.

Además, se prevén vientos de entre 25 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 80 km/h en provincias del noreste, centro y oeste del país. La nieve será protagonista en las zonas cordilleranas de San Juan y Mendoza, con acumulados de hasta 60 centímetros, mientras que el viento Zonda afectará a Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Este escenario muestra la complejidad climática de la Argentina, donde distintos fenómenos coinciden en un mismo período, con efectos que van desde chaparrones aislados en el AMBA hasta nevadas persistentes en la cordillera. Las autoridades recomiendan seguir de cerca los reportes oficiales y tomar precauciones frente a los fenómenos meteorológicos extremos que se mantendrán activos durante los próximos días.