La Línea Universitaria suma una nueva parada y llega a la Facultad de Periodismo de la UNLP

La Línea Universitaria de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) incorporó una nueva parada en su recorrido, respondiendo a un pedido sostenido por los estudiantes que reclamaban mayor seguridad y accesibilidad en los traslados diarios.

La novedad es que el servicio volverá a incluir en su trayecto a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, ubicada en diagonal 113 y 63. La confirmación fue realizada por la Agrupación Rodolfo Walsh, que conduce el Centro de Estudiantes de la facultad, luego de que las autoridades de la UNLP aprobaran la modificación en el marco del Programa de Seguridad Estudiantil.

El reclamo surgió a partir de los reiterados hechos de inseguridad en la zona y de la dificultad de llegar a la sede académica, por lo que la extensión del recorrido busca garantizar mejores condiciones de movilidad para la comunidad universitaria.

Actualmente, la Línea Universitaria funciona de lunes a viernes, de 7.30 a 22 horas, conectando distintos puntos de la ciudad con el predio del ex BIM III, donde se concentran varias facultades. Además de su recorrido habitual, existe la variante Plaza Rocha, que amplía el trayecto hasta ese punto de referencia antes de retornar hacia el centro.

Con esta modificación, el rondín universitario refuerza su rol como herramienta clave en la vida cotidiana de los estudiantes, al combinar transporte gratuito, seguridad y accesibilidad con una red de paradas estratégicamente ubicadas en la ciudad