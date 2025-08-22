Los números que ilusionan a Estudiantes con su cupo internacional

El Mundial de Clubes 2029, segunda edición del nuevo formato impulsado por la FIFA, contará con seis representantes de la Conmebol. Cuatro de ellos se definen de manera directa con los campeones de la Copa Libertadores 2025, 2026, 2027 y 2028, mientras que los dos cupos restantes serán para los clubes mejor posicionados en el ranking de puntos.

La metodología de puntaje es clara: 3 puntos por disputar la fase de grupos, 3 por cada ronda superada, 3 por victoria y 1 por empate. De esta manera, fecha a fecha se actualizan los números que pueden abrirle la puerta a Estudiantes a una cita histórica.

En la última actualización, Palmeiras se despegó en la cima con 31 unidades, tras su empate y clasificación frente a Universitario de Perú. Racing lo sigue con 26 puntos, gracias a su triunfo ante Peñarol. Más abajo, aparecen Estudiantes y São Paulo con 25 unidades, compartiendo la tercera línea de la tabla tras superar sus respectivas series.

El Pincha alcanzó esta cifra luego de empatar con Cerro Porteño y avanzar a los cuartos de final, donde se medirá ante Flamengo en un cruce clave para su futuro en la tabla. Detrás, River suma 23 puntos tras eliminar a Libertad en los penales, mientras que Liga de Quito también llegó a 23 después de dejar afuera a Botafogo, que quedó en 21 y perdió terreno.

Con estos números, Estudiantes mantiene vivas sus chances y se ubica en zona expectante, a la espera de una serie decisiva que puede marcar el rumbo de su sueño mundialista.