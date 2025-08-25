Parque automotor argentino envejecido: impacto y tendencias

¿Te imaginás cuántos autos con más de 10 años circulan por las calles argentinas hoy? La cifra es sorprendente y tiene consecuencias directas para todos los que manejan, venden o reparan autos en el país. En el reciente 5to Encuentro de Líderes del Mercado de Reposición, organizado por la AFAC, se puso en evidencia un fenómeno que marca el rumbo del parque automotor argentino: su envejecimiento.

Según Florencia Delucchi, directora de la consultora GIPA, casi el 60% de los vehículos que circulan hoy superan los 10 años de antigüedad, un récord histórico para Argentina. La edad promedio ronda los 11,7 años según GIPA, y 14,3 años según AFAC. La diferencia se debe a los métodos de medición, pero ambas cifras muestran el mismo deterioro: cada vez hay más autos viejos en las calles argentinas.

Este cambio tiene impacto directo en la posventa. Antes, los autos más jóvenes dominaban el mercado y requerían piezas simples. Ahora, el negocio gira alrededor de autos de más de 10 años, que necesitan reparaciones más técnicas y mantenimiento constante. Delucchi destaca que de cada $100 que genera la posventa, dos tercios provienen de vehículos con más de 10 años de antigüedad, mientras que apenas $10 corresponden a autos de menos de cinco años.

El fenómeno no solo afecta la venta de piezas, sino también la vida útil y el uso de los vehículos. Hoy, los autos se conservan más tiempo pero se usan menos: el promedio de kilometraje anual es de 11.500 km, comparado con 4,2 años de antigüedad hace menos de cinco años. La excepción son las pick-ups, que circulan entre 16.000 y 18.000 km al año, reflejando un patrón de consumo diferente.

El envejecimiento del parque automotor argentino tiene raíces profundas: muchos autos vendidos entre 2009 y 2010 siguen en las calles argentinas, y la venta de vehículos 0km no logra revertir la tendencia. Para que el parque se renueve, sería necesario comercializar alrededor de 1,1 millones de autos nuevos cada año, algo que aún no se concreta.

El cambio de perfil del mercado también redefine las estrategias de talleres y vendedores de repuestos. El segmento más importante hoy son autos de 5 a 9 años, aunque la tendencia es que los vehículos de más de 10 años sigan ganando protagonismo. Esto significa que cada reparación o repuesto vendido refleja la adaptación de la industria a un parque más viejo, menos eficiente y distinto al que existía hace seis años.

Mientras el debate sobre programas de renovación o Plan Canje continúa, la realidad es clara: el parque automotor argentino envejece a pasos agigantados, y eso afecta a todos los que se mueven por las calles argentinas, desde conductores hasta mecánicos. ¿Qué estrategias adoptarán los talleres y vendedores para adaptarse a este escenario que parece no tener vuelta atrás?