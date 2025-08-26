El buen tiempo se sostiene en el AMBA, pero se anticipa un fin de semana inestable

El buen tiempo continúa firme en la Ciudad y el Conurbano, con temperaturas agradables y cielo mayormente despejado durante gran parte de la semana.

El martes comenzó con una mínima fresca de 8°C, pero la marca rápidamente trepó hasta los 21°C en un contexto de sol pleno y viento leve del norte.

El miércoles mantendrá esta tendencia, con registros que irán de 12°C a 22°C, en una jornada soleada aunque con aumento de nubosidad hacia la noche.

El jueves se espera estable, con mínimas de 13°C y máximas en torno a los 22°C, consolidando un panorama templado.

El viernes continuará con condiciones similares —mínima de 13°C y máxima de 21°C—, aunque con un incremento en la cobertura nubosa, lo que podría anticipar un cambio.

Ese giro se vería reflejado el sábado, cuando la temperatura descenderá a una máxima de 20°C y aparecerán chaparrones aislados, especialmente hacia la tarde y noche.

Finalmente, el domingo se presentará inestable, con probabilidad de lluvias durante gran parte de la jornada y un descenso térmico que llevará las marcas a entre 14°C y 17°C. El lunes 1 de septiembre mantendría un cielo mayormente nublado, con chances de precipitaciones aisladas.