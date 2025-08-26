Proponen que el costo de la VTV se ajuste al valor de cada vehículo

En las últimas horas ingresó a la Legislatura bonaerense un proyecto que podría cambiar la manera en que se calcula la Verificación Técnica Vehicular (VTV). La iniciativa fue impulsada por la legisladora provincial Ayelén Rasquetti, de Fuerza Patria, y propone que el costo de la verificación deje de ser fijo y pase a estar relacionado con el valor de cada vehículo.

Actualmente, la VTV tiene un precio estándar según el tipo y tamaño: las motos abonan el monto más bajo, los autos superan los $70.000 y los vehículos de más de 2.500 kilos alcanzan los $143.000. Sin embargo, este esquema no contempla las diferencias en la capacidad contributiva de los propietarios.

El proyecto de Rasquetti busca modificar la Ley 13.927 para incorporar un artículo que vincule el costo del trámite con el valor fiscal de los automotores. Según la legisladora, de esa forma la VTV dejaría de ser una carga desproporcionada para quienes poseen autos de menor valor y se volvería más justa en términos económicos.

El debate abre la posibilidad de replantear la manera en que se financian los controles de seguridad vial, y plantea la discusión sobre si es justo que un conductor con un vehículo económico pague lo mismo que otro con un auto de alta gama. En este sentido, la propuesta apunta a equilibrar la obligatoriedad de la inspección con un criterio de progresividad en el costo.