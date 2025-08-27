El emotivo adiós de Tanner Martin

¿Qué lleva a alguien a planear su propia despedida? La pregunta quedó flotando en la cabeza de miles de usuarios después de que se conociera la muerte del influencer Tanner Martin, quien eligió una forma inusual para decir adiós: un video grabado por él mismo, publicado en sus redes tras su partida.

El clip, compartido por su esposa Shay Wright en Instagram, sorprendió no solo por el contenido sino también por el tono. “Hola, soy yo, Tanner. Si estás viendo esto, estoy muerto”, arranca el video entre risas, con esa mezcla de humor y ternura que lo caracterizaba. Así, el creador de contenido de 30 años rompió con la solemnidad habitual de estos anuncios y transformó su último mensaje en un gesto íntimo, directo y conmovedor.

Un adiós preparado con tiempo

La idea de dejar un testimonio audiovisual nació después de ver que otra persona había hecho algo similar. Según explicó él mismo en la grabación, quiso aprovechar la oportunidad para agradecer el apoyo de su comunidad y dejar palabras de aliento a familiares, amigos y seguidores.

La historia de Tanner Martin con el cáncer comenzó en 2020, cuando unos dolores estomacales lo llevaron a hacerse una colonoscopia. El diagnóstico fue duro: cáncer colorrectal en etapa 4, con metástasis en el hígado. Desde entonces, eligió compartir el proceso con sus seguidores, mostrando tanto los tratamientos como los momentos más cotidianos.

En 2023, los médicos confirmaron que la enfermedad ya no tenía cura y estimaron un tiempo de vida de entre dos y cinco años. Frente a esa realidad, Tanner y Shay siguieron comunicando con la misma transparencia, construyendo un espacio en redes donde se habló de vida, enfermedad y muerte sin filtros.

La llegada de su hija

En medio de la adversidad, llegó un hecho que lo marcó: el nacimiento de su hija AmyLou el 15 de mayo. Los videos muestran a Tanner conmovido al recibirla en brazos, consciente de que quizá ella no lo recordaría. Ese miedo lo impulsó a dejar más registros en video, para que su hija pudiera conocerlo a través de sus palabras y gestos.

En una segunda grabación, publicada también por Shay tras su muerte, se lo ve débil, envuelto en una manta, con AmyLou dormida a su lado. Allí habló del miedo a morir, pero también de la curiosidad por lo que vendría “del otro lado”, dejando un mensaje de esperanza y gratitud.

Un legado de amor y gratitud

El último video fue, en definitiva, su despedida: un repaso de su vida, una muestra de amor hacia su familia y un agradecimiento sincero a quienes lo acompañaron en el camino. Shay cerró el posteo con una frase que resume el espíritu de la pareja: “Que la fuerza te acompañe de parte de nuestro ángel fantasma”.

La forma inusual de Tanner para irse no solo impactó a su comunidad digital, sino que dejó un testimonio que trasciende las pantallas: el valor de agradecer, de reírse incluso en la adversidad y de dejar una huella en quienes más amamos.