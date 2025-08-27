Villa Elisa inaugura la repavimentación que mejora el acceso a la Autopista La Plata–Buenos Aires

Las obras de repavimentación en Villa Elisa concluyen esta semana y marcan un avance significativo en la infraestructura urbana de la zona. Los trabajos, iniciados a fines de mayo, abarcaron la calle 415 bis entre 1 y 3, y la calle 3 desde 415 bis hasta 419, puntos neurálgicos para la circulación vehicular y el acceso a la Autopista La Plata–Buenos Aires.

Durante el proceso, los vecinos debieron afrontar desvíos y tránsito reducido, pero ahora verán los beneficios de una conexión más fluida y segura. La inauguración oficial está prevista para este viernes por la tarde, cuando las calles quedarán formalmente habilitadas.

El plan de obras, impulsado por la gestión de Julio Alak, busca transformar la ciudad mediante la intervención en más de 2.000 cuadras. En Villa Elisa, además de la repavimentación, se llevaron a cabo trabajos de iluminación con la reparación de 5.600 luminarias y la puesta en valor de 65 calles, además de mejoras en la Plaza Luis Castells, que ahora cuenta con nuevo equipamiento urbano y alumbrado público.

El proyecto también contempla la construcción de 95 nuevas calles, divididas en 20 con cordón cuneta, 46 con carpeta asfáltica y 29 con mejorado de tierra. Estas obras no solo facilitan la circulación interna del barrio, sino que también fortalecen la conectividad metropolitana.

En paralelo, el municipio ejecuta trabajos en instituciones educativas de la zona, como el Jardín Municipal N° 14, la Escuela Secundaria N° 67 y otras, con el objetivo de garantizar entornos adecuados para la enseñanza. Esta línea de acción se enmarca dentro del plan de restauración de 80 escuelas en toda La Plata.

La intervención en Villa Elisa es una muestra del alcance del Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano, que busca equilibrar la infraestructura vial, mejorar la seguridad y optimizar la calidad de vida de los vecinos.