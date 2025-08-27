Brazilian Day: la fiesta brasilera más grande de la región llega a Plaza Moreno

El próximo 31 de agosto, la ciudad de La Plata será escenario de una de las celebraciones más esperadas: el Brazilian Day, considerado el evento de cultura brasilera más grande de la región. La cita será en Plaza Moreno, frente a la Catedral, donde desde las 10 de la mañana se desplegará una jornada de música, colores y sabores que promete atraer a miles de personas.

La propuesta incluye la participación de más de 20 grupos de música brasilera, que le pondrán ritmo y alegría al corazón de la ciudad. Junto a ellos, se instalarán 40 puestos gastronómicos con platos típicos y bebidas tradicionales que permitirán a los visitantes disfrutar de la riqueza culinaria del país vecino.

Pero no todo será música y comida: la fiesta también contará con stands de artesanías, decoración y producción local con temática brasilera, una oportunidad para descubrir nuevas expresiones artísticas y para que emprendedores locales se sumen a la celebración.

El objetivo del evento es claro: promover el intercambio cultural entre Argentina y Brasil, acercando a los vecinos de La Plata la energía, el color y la alegría característicos de las festividades cariocas. Con entrada libre y pensada para todas las edades, la iniciativa busca consolidarse como una cita anual en el calendario cultural de la ciudad.

La organización está a cargo de la Asociación Patria Brasil, con el apoyo del Gobierno de La Plata y el Consulado de Brasil, instituciones que remarcan la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer lazos y compartir tradiciones.