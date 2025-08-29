ARCA fija nuevos límites de transferencias bancarias

¿Qué pasa si este mes ARCA te revisa los movimientos en el banco y vos no sabés bien cuáles son los topes que fijaron? Ahí está la trampa: muchos contribuyentes se enteran tarde y ya quedaron en la mira. En esta nota vas a conocer cuáles son los montos que controlan, qué documentación te pueden pedir y por qué ahora septiembre 2025 es clave.

¿Qué controla ARCA en septiembre?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reemplazó a la AFIP, ajustó los límites para monitorear a quienes mueven plata en cuentas bancarias. El objetivo es seguir la trazabilidad de los fondos y detectar maniobras sospechosas.

Durante septiembre 2025, los topes de control son:

Personas físicas: $50.000.000 de saldo mensual.

Personas jurídicas: $30.000.000 de saldo mensual.

Si la plata está en dólares u otra moneda extranjera, se convierte a pesos tomando la cotización comprador del Banco Nación al cierre del período.

Es decir, si superás esos números, el organismo ya puede pedirte explicaciones sobre de dónde viene y hacia dónde va la guita.

¿Qué papeles te puede pedir ARCA?

Si quedás dentro de los montos controlados, la agencia puede exigir documentación que justifique cada movimiento. Los principales respaldos que suelen pedir son:

Comprobantes de compra y venta.

Papeles sobre transferencias de acciones o ventas de empresas.

Recibos de sueldo o constancias de haberes previsionales.

Facturas emitidas en los últimos meses.

Certificado de inscripción en el monotributo.

Informe de fondos firmado por un contador público.

La idea es que puedas demostrar que tu plata tiene un origen claro. Si no presentás la info que te piden, podés quedar expuesto a auditorías más profundas.

¿Cómo te afecta al transferir dinero?

Uno de los puntos que genera dudas es el de transferir dinero. No importa si lo hacés entre cuentas propias, a un familiar o a un tercero: si esos movimientos hacen que superes los topes fijados, quedás alcanzado por los controles.

Por eso, septiembre se vuelve un mes para estar atentos. Muchos usuarios creen que solo los grandes empresarios entran en la lupa, pero los límites están pensados también para personas físicas con operaciones de cierto volumen.

ARCA controla desde septiembre 2025 saldos a partir de $50 millones en personas físicas y $30 millones en jurídicas.

Si superás esos montos, pueden pedirte papeles que justifiquen movimientos.

Transferir dinero también cuenta dentro de los controles.

La agencia, antes conocida como AFIP, apunta a reforzar la trazabilidad y prevenir maniobras irregulares.

En los próximos meses se espera que el organismo siga ajustando los montos. Por eso conviene estar al día y tener toda la documentación lista. Porque la pregunta no es si ARCA va a mirar tus operaciones, sino cuándo.