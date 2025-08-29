La pelea de Samid y Viale revive en una animación hecha con IA

¿Qué pasa cuando un recuerdo de la tele argentina se cruza con la tecnología más moderna? La respuesta es una mezcla de nostalgia, humor y asombro que hoy está explotando en redes. Si alguna vez viste la trompada de Alberto Samid a Mauro Viale en pleno 2002, ahora la podés revivir, pero con un giro inesperado: la escena fue recreada con IA en formato de animación delirante.

Y ojo, no es un simple video editado. Lo que vas a leer ahora te va a mostrar cómo funciona esta transformación y por qué engancha tanto.

"Inteligencia artificial: una herramienta en auge que exige uso responsable."



yo con la IA: pic.twitter.com/WCqRuHMYMK — ⚡ Disco (@CaviarMarolio) August 26, 2025

El multiverso de la trompada

La cuenta de Twitter “caviar marolio” tomó el histórico cruce y lo llevó a otro nivel. En el video, Viale aparece rejuvenecido, con un traje elegante casi futurista, mientras que Samid se ve como un villano de historieta. La pelea ya no ocurre en un estudio de televisión: pasa por escenarios que parecen sacados de un videojuego.

Un segundo están bajo la nieve, al rato en el espacio, después en una playa o en un castillo medieval. Incluso hay un pasaje en Times Square y otro que recuerda a “Viaje a las estrellas”. Todo con un estilo exagerado, como si fuera un animé mezclado con cine de acción.

La IA convierte la piña en un momento épico: el golpe se estira, se congela y se transforma en una especie de cuadro pop digno de museo.

¿Cómo se logra con IA?

Aunque parezca magia, el proceso es bastante sencillo de explicar. La inteligencia artificial usa modelos entrenados con imágenes y estilos gráficos. Eso le permite “reimaginar” un video original en distintas estéticas: cambiar fondos, modificar rostros o darles un movimiento diferente.

Lo que antes necesitaba un equipo de animadores y horas de trabajo, hoy se hace con un puñado de instrucciones y software especializado. Es una mezcla de homenaje y parodia que revaloriza la memoria colectiva.

El efecto en redes

La cuenta “caviar marolio” ya venía haciendo ediciones virales, pero con la IA encontró una herramienta para multiplicar el disparate. El resultado: miles de usuarios compartiendo, comentando y reviviendo una escena que parecía enterrada en la tele de archivo.

Lo interesante es que no se trata solo de reírse: también muestra cómo la tecnología puede resignificar hechos del pasado, convertirlos en animaciones nuevas y acercarlos a una generación que quizás nunca vio el episodio original en vivo.

Una piña convertida en mito

La pelea entre Samid y Viale ya era parte del folclore argentino. Ahora, gracias a la animación y la inteligencia artificial, esa trompada eterna se volvió a reinventar.

Puede cambiar el escenario, el estilo o el formato, pero lo que no cambia es el lugar que ocupa en nuestra cultura popular. Porque al final, la IA lo único que hizo fue confirmar lo que ya sabíamos: pocas cosas superan la potencia simbólica de una piña en vivo.