Unión y lucha: La Agrupación Vial 8 de Octubre se organiza para defender la provincia

En un encuentro clave para el futuro de los trabajadores, la Agrupación Vial 8 de Octubre, liderada por el compañero Claudio Princess, se reunió en la Casa del Trabajador Vial. El objetivo fue claro: unir fuerzas y definir un plan de acción para las próximas elecciones, dando un apoyo contundente a la lista 2200, Fuerza Patria.

La reunión contó con una gran asistencia de compañeros y compañeras de diversas zonas de la provincia y de Casa Central. Fue una muestra de la unidad y el compromiso que existe para defender el futuro de todos.

En un claro mensaje de unidad, los compañeros alzaron su voz para decir basta a un gobierno cruel y vengativo que busca el desguace del Estado. Exigieron el fin del atropello hacia los jubilados, la gente con discapacidad y el deterioro de la educación pública y las facultades. "Estamos aquí para luchar y defender lo que es de todos", fue el sentir generalizado del encuentro.

El mensaje fue contundente: lo que pasó en Vialidad Nacional no puede pasar en nuestra provincia. Con la organización y el voto, defenderemos nuestro trabajo y a la provincia para no perder lo que tanto nos costó.