Ivo Mammini fue autorizado por Gimnasia y se operará en Barcelona

La historia reciente de Ivo Mammini refleja cómo una lesión puede cambiar el rumbo de una carrera. El delantero de Gimnasia y Esgrima La Plata había viajado a Suecia para cerrar su traspaso al AIK Solna, pero durante la revisión médica surgió una anomalía en la rodilla previamente operada. Los estudios posteriores confirmaron lo peor: una nueva rotura del ligamento cruzado, diagnóstico que no solo truncó la transferencia, sino que lo obliga a pasar nuevamente por el quirófano.

Frente a este panorama, Mammini y su entorno resolvieron apostar por la experiencia del prestigioso cirujano Ramón Cugat, especialista con reconocimiento internacional por haber tratado a Messi y a otras figuras de élite. La operación se realizará este viernes en Barcelona, ciudad en la que el jugador permanecerá hasta completar la primera etapa de su recuperación.

La autorización de Gimnasia fue clave: el futbolista tiene contrato con el club por seis meses más, y necesitaba el visto bueno dirigencial para someterse a la intervención fuera del país. Finalmente, la confirmación llegó en las últimas horas, despejando cualquier traba administrativa.

Con la cirugía ya programada, el presente de Mammini estará centrado en su recuperación física. El futuro, en cambio, es una incógnita: dependerá de cómo evolucione su rodilla para definir si seguirá en Gimnasia o si volverá a buscar un nuevo destino en el fútbol internacional.