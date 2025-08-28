Opinión | 28 Aug
Un sueño por cumplir: ayuda para Ringo

¡Hola a todos! Soy Ringo, un niño de 6 años que ha sido diagnosticado con Parálisis Cerebral. A pesar de los desafíos que enfrento cada día, mi espíritu y mi determinación me permiten soñar con un futuro brillante. Me encanta jugar, aprender y explorar el mundo que me rodea, y estoy decidido a aprovechar al máximo cada oportunidad que se me presente.
Vivo con mis padres, Claudia Villa y Diego Santiñaque, en la ciudad de La Plata, en el barrio de Ringuelet. Ellos son mi apoyo incondicional y están comprometidos con mi bienestar y desarrollo.
Recientemente, tuve la oportunidad de conocer un tratamiento de Radiofrecuencia en México que podría mejorar significativamente mi desarrollo motor y cognitivo. Este tratamiento es muy importante para mí, ya que podría ayudarme a mejorar mi coordinación motora y mis habilidades cognitivas, lo que me permitiría alcanzar mis metas y vivir una vida más independiente.
El tratamiento consiste en la aplicación de radiofrecuencia para estimular mi cerebro y mejorar mi función motora y cognitiva. Los médicos especialistas en México han visto resultados prometedores en niños con condiciones similares a la mía, y estoy emocionado de tener la oportunidad de beneficiarme de este tratamiento.
Sin embargo, el costo del tratamiento es muy elevado, aproximadamente 20 millones de pesos. Es aquí donde necesito de tu ayuda. Cualquier aporte, grande o pequeño, puede hacer una gran diferencia en mi vida. Tu apoyo podría ayudarme a pagar los costos del tratamiento, incluyendo los gastos de viaje y alojamiento para mí y mi familia.
Quiero agradecer de antemano a todos aquellos que puedan ayudarme en este proceso. Su apoyo significaría mucho para mí y para mi familia. Estoy emocionado de saber que hay personas dispuestas a ayudarme a alcanzar mis sueños.
Cada día es un desafío, pero con tu ayuda, puedo superarlos y alcanzar mis metas. Estoy decidido a hacer todo lo posible para mejorar mi vida y vivir de manera plena y feliz.
¿Cómo puedes ayudarme?
-
Puedes hacer una donación para ayudar a cubrir los costos del tratamiento.
-
Puedes compartir mi historia con tus amigos y familiares para que se enteren de mi situación.
-
Puedes enviar un mensaje de apoyo para que sepa que no estoy solo en este proceso.
¡Gracias por leer mi historia y considerar ayudarme! Tu apoyo puede cambiar mi vida. Estoy emocionado de saber que hay personas dispuestas a ayudarme a alcanzar mis sueños.
Para más información sobre cómo ayudar, puedes contactarnos a través de Instagram: @TodosxRingo o al número de teléfono 2214763899.
Si querés ayudar a Ringo de forma anónima:
ALIAS: TODOSXRINGO
TITULAR: CLAUDIA ROXANA VILLA