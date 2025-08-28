"Alper me golpeaba con un fierro en las piernas"

El candidato a diputado por la sexta sección electoral por el frente "Es con vos, es con nosotros" y presidente del Partido Republicano Federal, Jaime Isaac Alper, fue denunciado por su ex pareja Pamela Godoy por violencia de género.

En un relato escalofriante, Godoy cuenta a este medio los hechos que la llevaron a denunciar penalmente a Alper.

"Empecé a sacar mis cosas de la casa y me lo encerró a Joaquín (hijo de 10 años de Godoy) adentro con él ahí, llamé al 911, le grité que estaba hablando con la policía, fui hasta la puerta, él abre, lo empuja a mi nene hacia la pared y ahí fue que me lleva a mí de los pelos. A todo esto la llamada con el 911 seguía, me tira al piso donde está el pasto y me empezó a dar en la pierna con un fierro (con el que va clavada la sombrilla). Ahí Joaquín me lo saca de encima tomándole del pelo a Jaime. Yo gritando que me estaba pegando, entra mi hijo Felipe (17 años) forzando el portón con el de la garita (guardia de seguridad de la cuadra) y ven que me tiene en el piso pegándome. Jaime lo ve a Felipe y le da con la punta del fierro en la mano, lo cual le hace un corte".

Godoy afirmó que una actitud de parte de Jaime Alper fue lo que la hizo tomar la decisión de irse de la casa.

"Luna (hija de 12 años de Godoy), cuando se bañaba, él entraba al baño. Y lo que me hizo irme fue que Luna me dijo que, estando ella sola, se paseaba en calzones".

La denuncia fue realizada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de la localidad de Ituzaingó.

Si bien los hechos que promovieron esta denuncia fueron realizados en enero, hoy Godoy se encuentra reclamando por sus pertenencias dejadas en la casa de Alper, las cuales él no quiere devolver.

Lo cierto es que Alper tiene una larga lista de denuncias por violencia de género de parte de varias de sus exparejas y, en otros casos, esposas.