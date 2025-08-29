De la primavera a las tormentas: el tiempo cambia en el AMBA

El cambio de tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) marcará el pulso de los próximos días. Tras un viernes estable, con una mínima de 14°C y una máxima de 20°C, el clima templado dará paso a una transición hacia la inestabilidad.

El sábado será la primera señal: el cielo nublado y la probabilidad de lluvias hacia la tarde o noche anticiparán un escenario que se profundizará en la jornada del domingo. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el domingo será el día más complicado, con lluvias y chaparrones persistentes, aunque las temperaturas se mantendrán en un rango moderado, cerca de los 19°C.

El lunes todavía quedarán precipitaciones aisladas, pero la tendencia indica una mejoría progresiva. El martes y miércoles traerán nuevamente cielos algo nublados y valores térmicos entre los 11°C y 17°C, devolviendo cierta calma al panorama meteorológico.

Sin embargo, el alivio no durará demasiado: el jueves se proyecta un nuevo descenso térmico, con mínimas cercanas a 8°C y una máxima de 15°C, confirmando que el clima de transición entre estaciones en Buenos Aires suele ser tan imprevisible como cambiante.