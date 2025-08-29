Obras, planificación y futuro: Fuerza Patria lanzó un nuevo mensaje con Julio Alak a la cabeza 

Fuerza Patria La Plata exhibió un nuevo mensaje hacia la comunidad que resume su visión de ciudad: un proyecto que se construye con planificación, trabajo en equipo y la continuidad de las obras que están transformando a cada barrio.

La propuesta pone en valor que detrás de cada mejora hay un proceso de organización, de escucha y de respuestas concretas a las necesidades de los vecinos, y subraya que cada obra comienza mucho antes de hacerse visible: en la planificación y en la decisión política de avanzar con orden y compromiso.

Asimismo, destaca la tarea de una gestión que acompaña, coordina y sostiene el progreso de la ciudad, recuperando espacios públicos, modernizando servicios e impulsando un desarrollo que incluye a cada rincón de la capital bonaerense.

En ese marco, el mensaje convoca a consolidar este camino de crecimiento junto al gobernador Axel Kicillof y el intendente Julio Alak, y a acompañar en las urnas a la Lista 2200 el próximo 7 de septiembre.