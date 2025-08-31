Manuel "Sopa" Aguilar: "Perdí todo lo que gané jugando al fútbol por falsas denuncias"

Durante un emotivo vivo de Instagram con la prestigiosa periodista platense Mimi Dominici, el exfutbolista y actual abogado Manuel Santos “Sopa” Aguilar compartió el duro proceso que atraviesa desde su separación con la madre de sus hijos, situación que lo llevó a perder todo lo que había ganado durante su larga y exitosa carrera deportiva en Estudiantes de La Plata.

"Conmigo, la justicia cometió el acto más atroz: separarme de lo que más amo en el mundo, mis hijos", expresó Aguilar con la voz quebrada.

Aguilar reveló que, tras la ruptura, comenzó un calvario judicial marcado por varias denuncias falsas que lo alejaron de sus hijos por más de un año. A pesar de que estas denuncias fueron desestimadas por falta de pruebas, aún hoy solo puede ver a sus hijos durante unas pocas horas a la semana y con un tercero de por medio.

Decidido a defender su nombre y recuperar su paternidad, Manuel se formó como abogado. En el vivo señaló especialmente al Juzgado N°6, que, según su experiencia y la de otros padres en situaciones similares, actúa sistemáticamente impidiendo la revinculación con los hijos aun cuando se comprueba la falsedad de las denuncias.

"Solo quiero ser feliz de verdad, y no unas horas a la semana", afirmó.

Hoy, a la espera de una resolución favorable, Aguilar confiesa estar desilusionado, pero no pierde la esperanza de poder ejercer plenamente su rol como padre.