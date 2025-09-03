La tormenta de Santa Rosa golpeó al AMBA: lluvias intensas, alertas y la llegada del frío

La tradicional tormenta de Santa Rosa volvió a hacerse presente en el país y, como ocurre casi cada año en la previa de septiembre, dejó su huella en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El fenómeno llegó luego de varios días de clima primaveral, con máximas cercanas a los 20 grados, y transformó la postal porteña en un escenario de cielos grises, tormentas eléctricas y calles bajo la lluvia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas para gran parte del territorio, incluyendo Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y el AMBA. La madrugada del lunes estuvo marcada por tormentas fuertes, que dieron paso a lluvias moderadas durante la mañana y un leve mejoramiento hacia la tarde, con temperaturas de entre 12 y 16 grados.

La semana, sin embargo, tendrá un giro climático. El martes se perfila con mejores condiciones, cielo mayormente nublado y marcas térmicas entre los 8 y 17 grados. El miércoles mantendrá un cielo parcialmente cubierto y temperaturas en ascenso, con máximas que rozarán los 19 grados.

El verdadero cambio llegará el jueves, cuando regrese el aire frío: nubosidad variable, mínima de 4 grados y máxima de 15. Y el viernes será la jornada más gélida, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que descenderán hasta los 2 grados de mínima y 13 de máxima.