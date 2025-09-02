Cómo comprar celulares y televisores más baratos directo desde Tierra del Fuego

¿Sabías que ahora podés comprar en forma directa celulares y televisores hechos en Tierra del Fuego sin pasar por intermediarios? Lo que parecía un rumor ya está funcionando y puede cambiar la forma en que muchos argentinos acceden a la tecnología. Pero, ojo: hay reglas, límites y beneficios que conviene entender antes de hacer clic en “comprar”.

Cómo funciona el sistema

Desde el 28 de agosto de 2025, las empresas Mirgor y Newsan habilitaron la venta digital de celulares y televisores. El trámite es 100% online: te registrás en la web oficial, cargás tus datos, validás tu identidad y elegís el producto. El envío sale directo desde las fábricas fueguinas y llega a tu casa en un plazo de 5 a 10 días hábiles, dependiendo del courier y tu ubicación.

El sistema tiene un régimen fiscal especial que elimina IVA y otros tributos, logrando una baja de entre 20% y 30% frente a los precios de retail tradicionales. Además, la compra se hace bajo la Ley 19.640, lo que asegura que sea considerada consumo interno y no importación.

Límites y condiciones

Para evitar abusos, hay topes:

Hasta tres unidades por tipo de producto por año .

Un máximo de USD 3.000 por operación .

La garantía es oficial y se gestiona igual que en cualquier comercio físico.

Ejemplos de precios

Los primeros modelos publicados muestran el impacto del beneficio fiscal:

Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB : USD 1.559 + USD 35 de envío = USD 1.594 . En cadenas locales cuesta hasta 36% más.

Samsung Galaxy S25 256 GB : USD 984 + USD 35 de envío = USD 1.019 . En Mercado Libre se ofrece bastante más caro.

Samsung Smart TV 85″ QLED 4K Q70A: USD 2.385 + USD 96 de envío = USD 2.481. En plataformas de e-commerce ronda los $4 millones.

Más modelos se pueden consultar en el sitio couriertdf.com.

Qué se viene

Por ahora, el plan arranca con celulares y televisores, pero en los próximos meses se sumarán otros dispositivos producidos en la isla. El objetivo oficial es doble: dar aire al polo industrial fueguino y, al mismo tiempo, acercar tecnología más accesible al resto del país.

El atractivo principal está en que no hay intermediarios: comprás directo a fábrica, con envío puerta a puerta mediante courier, y con precios que difícilmente encuentres en cadenas tradicionales.