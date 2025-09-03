Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei por la intervención cambiaria: “¡La vas a chocar mal!”

El enfrentamiento político entre Cristina Kirchner y Javier Milei sumó un nuevo capítulo tras la decisión del Gobierno de intervenir el mercado cambiario para frenar la volatilidad del dólar. La ex mandataria recurrió a sus redes sociales para lanzar un mensaje cargado de críticas, ironías y advertencias hacia el Presidente.

“¡La vas a chocar mal!”, escribió Cristina, cuestionando la maniobra económica que, según su visión, implica un abandono del esquema de flotación pactado con el FMI. En su análisis, señaló que los dólares “se van por la canaleta” a través del turismo emisivo, la fuga de capitales, los intereses de la deuda y la compra para atesoramiento, mientras que el mercado en pesos permanece asfixiado por tasas bancarias elevadas que frenan el crédito y el consumo.

Kirchner recordó que ya había advertido sobre el “carácter bimonetario de la economía argentina” y el “criminal endeudamiento en dólares”, reprochando al mandatario su falta de respuestas estructurales. Además, lo acusó de haber contradicho sus propias banderas económicas: “Hoy, cuando decidiste la intervención del Banco Central en el MULC, terminaste de quemar los libritos de la escuela Austríaca”.

El mensaje no se limitó a la cuestión monetaria. Cristina vinculó la coyuntura con la polémica por las presuntas coimas que involucran a Karina Milei, y criticó la reciente decisión judicial que protege la difusión de audios en esa causa. “Esto no te cierra ni con la gente afuera”, ironizó, comparando la tarea presidencial con la exposición mediática que alguna vez caracterizó a Milei como panelista.

En paralelo, el Gobierno defendió su decisión aludiendo a la necesidad de “generar tranquilidad y paz” antes de las elecciones nacionales. Sin embargo, los movimientos en el mercado mostraron la fragilidad de la estrategia: mientras el dólar oficial retrocedió a $1.375, el blue se ubicó en $1.350, evidenciando que la tensión cambiaria persiste pese a las intervenciones.