Arcor busca frenar la candidatura del libertario cordobés “Alfajor Tatín”

El cruce entre empresas multinacionales y la política argentina encontró en Córdoba un capítulo singular. Arcor, fabricante del reconocido alfajor Tatín, intimó judicialmente al candidato libertario Stéfano López Chiodi para que deje de utilizar ese apodo en su campaña electoral.

El joven dirigente, que no logró ingresar en la lista oficial de La Libertad Avanza y se presenta dentro del Frente Federal de Acción Solidaria, se consolidó como figura excéntrica en el espacio libertario cordobés. En su rol de influencer, abrazó las ideas del gobierno nacional y montó su campaña bajo el alias “Alfajor Tatín”, lo que derivó en la reacción de la empresa con sede en Arroyito.

Según la presentación judicial, López Chiodi estaría utilizando la marca sin autorización, tanto en redes sociales como en la Boleta Única de Papel (BUP), donde incluso incorporó un símbolo gráfico que simula advertencias alimentarias. Para la compañía, esta estrategia induce a pensar que existe un patrocinio o aval empresarial, algo que considera “completamente falso”.

El dirigente, lejos de retroceder, redobló la apuesta con un colectivo ploteado de azul que recorre la provincia llevando impreso el nombre del alfajor y la cifra 2025, en clara alusión a su candidatura. Además, en redes sociales promociona su imagen montada dentro del clásico envase de la golosina, lo que refuerza el choque con la compañía.

En el plano político, el entorno del candidato sugiere que la ofensiva legal podría estar vinculada a disputas internas. Apuntan a Gabriel Bornoroni, diputado libertario que controla la estructura oficialista en Córdoba, o incluso a Gustavo Benedetti, intendente radical de Arroyito y aliado de Juan Schiaretti. El señalamiento refleja la fragmentación y tensión que atraviesa al universo libertario cordobés, donde los egos y la marca personal parecen pesar más que la construcción partidaria.

Este episodio deja al descubierto un doble frente: por un lado, la defensa férrea de la propiedad intelectual de las empresas frente a usos políticos no autorizados; y por el otro, las luchas intestinas en el espacio libertario, que buscan capitalizar hasta el más insólito de los apodos para ganar notoriedad en la arena electoral.