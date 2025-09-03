Milei estalla contra Lule Menem tras el fracaso libertario en Corrientes

El último capítulo electoral en Corrientes marcó un antes y un después en la interna libertaria. Con el 9,5% de los votos, el diputado Lisandro Almirón firmó una de las peores derrotas de La Libertad Avanza, que quedó relegada a un humillante cuarto lugar.

El propio presidente Javier Milei estalló de furia y apuntó directamente contra Lule Menem, a quien responsabiliza de haber convencido a su hermana Karina de romper con el gobernador radical Gustavo Valdés. La jugada resultó un suicidio político: mientras Valdés celebraba su triunfo con el 52% de los votos y evitaba el balotaje, los libertarios se hundían en un escenario que pudo haber sido diametralmente opuesto.

El trasfondo de la pelea expone la fragilidad del poder dentro de la Casa Rosada. Mientras Santiago Caputo había trabajado un acuerdo con Valdés, fue desplazado por la influencia de los Menem, quienes impusieron la candidatura “pura” de Almirón. Exigencias desmesuradas —como quedarse con los primeros diputados nacionales y teñir la provincia de violeta— hicieron imposible el entendimiento.

El resultado no solo debilitó a La Libertad Avanza en Corrientes, sino que potenció la crisis en la Rosada en medio del escándalo por supuestos sobornos. En lugar de mostrar unidad, el oficialismo exhibió escenas de improvisación: Karina y Martín Menem huyendo de un acto de campaña, e Iñaki Gutiérrez agrediendo a periodistas.

El error estratégico dejó al descubierto lo que muchos dentro del espacio consideran el verdadero problema: la incapacidad de ordenar la interna libertaria y construir acuerdos sólidos. Milei, furioso, ahora suma un nuevo motivo para exigir la salida de Lule Menem y evitar que la inestabilidad interna siga profundizando el desgaste de su gobierno.