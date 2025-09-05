Ramiro Marra ayudó a detener a un ladrón en San Nicolás junto a la Policía de la Ciudad

¿Qué pasa cuando un legislador porteño se cruza con un ladrón en pleno centro? La escena que vivió Ramiro Marra en San Nicolás dejó a todos con la boca abierta. Te contamos qué hizo, cómo reaccionó la Policía de la Ciudad y qué se sabe del acusado.

El momento del intento de robo

Todo ocurrió este martes cerca de las 11:30 en la esquina de Bouchard y Viamonte, límite con Puerto Madero. Ramiro Marra llegó a su oficina y vio a un hombre dentro de un auto con la ventanilla rota. Primero llamó a la Policía de la Ciudad y dio la descripción del sospechoso.

Después decidió intervenir. Se bajó del auto y le gritó al intruso: “¿Qué hacés ahí?”. El supuesto ladrón tenía una baldosa en la mano y lo amenazó mientras cruzaba la calle. Aun así, Marra lo siguió hablando para intentar frenarlo hasta que llegaran los agentes.

La llegada de la policía

Testigos y personal de seguridad privada vieron todo. Minutos después, efectivos de la Comisaría Comunal 1 Norte llegaron al lugar. Encontraron un Chevrolet Spin con la luneta dañada y rastros de sangre.

El sospechoso seguía probando puertas de otros autos en la zona. Finalmente lo interceptaron en Lavalle y Eduardo Madero, a una cuadra de la oficina del legislador. El hombre, de 27 años y en situación de calle, tenía una herida en la mano. Fue detenido e identificado como R.A.C.

El mensaje de Ramiro Marra

Tras el episodio, Ramiro Marra publicó en redes: “Hoy pudimos detener un chorro que estaba robando en la puerta de mi oficina. Rompió un vidrio con una baldosa para sacar lo que había adentro. Lo retuvimos hasta que llegó la policía y se lo llevó preso”.

Luego sumó: “No hay que permitir que estos chorros se crean dueños de la Ciudad”. También recordó que esa esquina ya había sido escenario de robos previos, incluso él mismo fue víctima hace dos años.

La causa judicial

El caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº8, a cargo de la jueza Yamile Bernán. El acusado fue imputado por robo y se ordenaron las medidas judiciales correspondientes.

El vehículo dañado tenía una oblea de discapacidad y fue retirado pasado el mediodía.

Otra detención en CABA

Horas más tarde, la Policía de la Ciudad detuvo en Parque Patricios a un hombre de 49 años que llevaba casi nueve años prófugo por abuso sexual agravado. La captura fue ordenada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº18.