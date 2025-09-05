Boca avanza con obras en la Bombonera y prepara la gran reforma en Brandsen 805

¿Qué está pasando en Brandsen 805 que tiene a todo el mundo xeneize hablando? Lo que parecía un detalle menor terminó despertando la intriga de los hinchas: Boca puso en marcha una obra que marca el inicio de un plan mucho más grande en la Bombonera. Y la pregunta que todos se hacen es si este movimiento es apenas un arreglo estético o el primer paso hacia la reforma más ambiciosa de la historia del club.

La obra que ya arrancó

El club anunció la remodelación de la entrada principal de la Bombonera, en la tradicional Puerta 3 de Brandsen 805. Se trata de uno de los accesos más simbólicos del estadio, utilizado por socios y por quienes ingresan a las plateas media y baja.

No es una obra más. Es un nuevo capítulo en la historia de La Bombonera. 𝗖𝗮𝗱𝗮 𝗼𝗯𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝘆𝗲 𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗺𝗶𝗻𝗼 𝗵𝗮𝗰𝗶𝗮 𝗲𝗹 𝗰𝗹𝘂𝗯 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗼𝗻̃𝗮𝗺𝗼𝘀. 💙💛💙 pic.twitter.com/ssv2bhkbS1 — Obras Boca Jrs (@ObrasBocaJrs) September 2, 2025

En redes sociales, la cuenta Obras Boca Jrs compartió un video con la frase: “Una esquina con historia. Una puerta icónica. Hoy comienza un nuevo capítulo en la historia de la Bombonera”. Así quedó confirmado el arranque de los trabajos.

Un paso en un plan mayor

La obra de la Puerta 3 no está aislada. Forma parte de un paquete de reformas que la dirigencia de Boca impulsa mientras avanza el proyecto más esperado: la ampliación de la Bombonera. Según los primeros bosquejos, la idea es que hacia fin de año se empiece a ejecutar un plan que llevaría la capacidad del estadio a 83.000 personas.

Cómo sería la nueva Bombonera

El proyecto, liderado por Juan Román Riquelme, plantea:

Demoler la tribuna sobre la calle Del Valle Iberlucea.

Levantar un nuevo sector de plateas y sumar 240 palcos.

Correr el campo de juego hacia el lado de las vías.

Trasladar los bancos de suplentes a la calle Irala.

Unificar el túnel de salida de los jugadores en ese sector.

La inversión estimada ronda los 100 millones de dólares y el plazo de obra sería de entre seis y nueve meses.

Identidad y modernización

En los pasillos del club ya se comenta que el inicio de la ampliación está cada vez más cerca. El objetivo es claro: modernizar la Bombonera sin perder la esencia que la hace distinta a cualquier otro estadio del mundo.

La remodelación en Brandsen 805 es apenas el comienzo, pero funciona como un mensaje: la casa de Boca se prepara para un cambio histórico. Y los hinchas esperan ansiosos el momento en que las máquinas empiecen a transformar esa mística de cemento en una versión renovada, más grande y más moderna.