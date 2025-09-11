Información General | 6 Sep
Por qué parece que todo lo que hablás aparece por todos lados
Alguna vez hablaste de algo y, de repente, empezaste a verlo por todos lados. ¿Te pasó? No es casualidad: la mente humana tiene sus trucos...
Alguna vez hablaste de algo y, de repente, empezaste a verlo por todos lados. ¿Te pasó? No es casualidad: la mente humana tiene sus trucos y, en psicología, esto se conoce como efecto Baader Meinhof o ilusión de frecuencia, y es mucho más común de lo que parece.
El término efecto Baader Meinhof surgió en 1994 cuando un usuario de un foro alemán contó que, tras mencionar una sola vez al grupo terrorista alemán de los años 70, empezó a verlo por todas partes. Desde ese momento, el fenómeno fue reconocido y bautizado con ese nombre en todo el mundo.
¿Por qué nos pasa esto? Según Psicólogos, la clave está en cómo nuestro cerebro presta atención y confirma lo que ya conoce. La doctora Neha Pathak, especialista en Psicología y Biología por la Universidad de Harvard, explicó que “ahora que conoces algo, parece que lo ves con más frecuencia”. Esto no significa que haya más de eso en la realidad; simplemente tu mente te convence de que sí.
El profesor Arnold Zwicky, de la Universidad de Stanford, acuñó en 2005 el término “ilusión de frecuencia” para describir este fenómeno. Según Zwicky, primero actúa la atención selectiva: nos enfocamos en lo que nos importa y descartamos el resto. Luego aparece el sesgo de confirmación, que nos hace buscar pruebas de lo que ya pensamos. Por ejemplo, si notás más autos azules, creerás que son más comunes, aunque en realidad no haya cambiado nada.
La psicóloga clínica Joanna Riera añade que este fenómeno tiene raíces evolutivas: “Es normal que sea común, porque ayuda a nuestra especie a prestar atención a lo que es relevante para sobrevivir”. Además, depende de factores emocionales y cognitivos: si algo te impacta, te interesa o está vinculado a un momento importante de tu vida, tu cerebro le presta más atención.
Esto explica situaciones cotidianas: podés ver a una embarazada y, de repente, empezar a cruzarte con mujeres embarazadas por toda la ciudad. No hay un aumento real; simplemente, tu mente le dio relevancia al estímulo. La ilusión de frecuencia conecta distintas áreas del cerebro, como el lóbulo parietal (percepción espacial) y el sistema límbico (memoria y emociones), mostrando que nuestras emociones refuerzan lo que creemos ver más seguido.
En resumen, el efecto Baader Meinhof nos recuerda que nuestra percepción no siempre refleja la realidad. No es magia ni casualidad: es nuestro cerebro funcionando para ayudarnos a notar lo que considera importante. Y aunque no todos reaccionamos igual ante un mismo estímulo, comprender este fenómeno ayuda a no sorprendernos tanto la próxima vez que algo “aparezca por todos lados”.