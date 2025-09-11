Postres energéticos fáciles y rápidos para disfrutar en familia

¿Te imaginaste alguna vez preparar dos postres en uno que sean rápidos, deliciosos y perfectos para disfrutar en familia? Hoy te contamos cómo lograrlo con una receta que se volvió viral en redes sociales: los postres energéticos que combinan sabor, textura y beneficios para tu cuerpo. No hace falta ser un experto en cocina; con unos pocos ingredientes y pasos simples, vas a sorprender a todos en tu casa.

Estos dulces tienen como base los maní y las nueces, dos ingredientes que aportan mucho más que sabor. Según El Poder del Consumidor, el maní es rico en grasas vegetales y proteínas, lo que lo convierte en un aliado ideal para postres que dan energía. Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destaca que las nueces son fuente de antioxidantes, fibra y ácidos grasos omega-3, esenciales para cuidar el corazón y el cerebro.

Receta de postres energéticos

Esta receta familiar está inspirada en el canal de YouTube Süß und Gesund, y te permitirá preparar dos postres en uno: una base cremosa y unas bolitas de dulces saludables.

Ingredientes

60 g de nueces

100 g de maní

90 g de dátiles

1 cucharadita de café instantáneo

150 ml de crema de coco

30 g de harina de coco

20 ml de aceite de coco

20 ml de zumo de limón

120 g de plátano

1 cucharadita de gelatina

1/3 cucharadita de cacao en polvo

1 cucharadita de semillas de amapola o chía

Chocolate negro y harina de coco al gusto

Preparación

Tostar las nueces y maní en un sartén. Remojar los dátiles en agua caliente. Triturar nueces, maní y dátiles junto con el café instantáneo. Colocar la mezcla en un molde y aplastarla bien. Mezclar crema de coco, harina de coco, aceite, zumo de limón y plátano hasta integrar. Hidratar la gelatina y agregar a la mezcla. Separar un poco de mezcla y agregar cacao en polvo; al resto añadir semillas de chía. Combinar todo en el molde y colocar chocolate en el centro. Congelar 2 horas. Con la mezcla restante, formar bolitas, glasearlas con chocolate y refrigerar.

El resultado son dos postres en uno que combinan textura cremosa y pequeñas bolitas energéticas, perfectas para la merienda o después de la cena.

Beneficios del coco en los postres

El coco no solo aporta sabor característico y frescura, sino también nutrientes importantes. La SADER lo destaca como “el árbol de los mil usos” gracias a sus productos y subproductos, desde alimentación hasta medicina. Su presencia en estos dulces aporta un toque tropical que hace que los postres energéticos sean irresistibles.

Si querés darle un giro a tus meriendas y probar algo que tus hijos y amigos van a amar, estos postres familiares son la opción ideal. Además, con esta mezcla inicial, siempre podés crear nuevas variantes de dulces saludables. ¿Te animás a probar y descubrir cuál es tu versión favorita de estos dos postres en uno?