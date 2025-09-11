Información General | 6 Sep
Postres energéticos fáciles y rápidos para disfrutar en familia
¿Te imaginaste alguna vez preparar dos postres en uno que sean rápidos, deliciosos y perfectos para disfrutar en familia? Hoy te contamos cómo lograrlo con una receta que se volvió viral en redes sociales: los postres energéticos que combinan sabor, textura y beneficios para tu cuerpo. No hace falta ser un experto en cocina; con unos pocos ingredientes y pasos simples, vas a sorprender a todos en tu casa.
Estos dulces tienen como base los maní y las nueces, dos ingredientes que aportan mucho más que sabor. Según El Poder del Consumidor, el maní es rico en grasas vegetales y proteínas, lo que lo convierte en un aliado ideal para postres que dan energía. Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destaca que las nueces son fuente de antioxidantes, fibra y ácidos grasos omega-3, esenciales para cuidar el corazón y el cerebro.
Receta de postres energéticos
Esta receta familiar está inspirada en el canal de YouTube Süß und Gesund, y te permitirá preparar dos postres en uno: una base cremosa y unas bolitas de dulces saludables.
Ingredientes
-
60 g de nueces
-
100 g de maní
-
90 g de dátiles
-
1 cucharadita de café instantáneo
-
150 ml de crema de coco
-
30 g de harina de coco
-
20 ml de aceite de coco
-
20 ml de zumo de limón
-
120 g de plátano
-
1 cucharadita de gelatina
-
1/3 cucharadita de cacao en polvo
-
1 cucharadita de semillas de amapola o chía
-
Chocolate negro y harina de coco al gusto
Preparación
-
Tostar las nueces y maní en un sartén.
-
Remojar los dátiles en agua caliente.
-
Triturar nueces, maní y dátiles junto con el café instantáneo.
-
Colocar la mezcla en un molde y aplastarla bien.
-
Mezclar crema de coco, harina de coco, aceite, zumo de limón y plátano hasta integrar.
-
Hidratar la gelatina y agregar a la mezcla.
-
Separar un poco de mezcla y agregar cacao en polvo; al resto añadir semillas de chía.
-
Combinar todo en el molde y colocar chocolate en el centro.
-
Congelar 2 horas.
-
Con la mezcla restante, formar bolitas, glasearlas con chocolate y refrigerar.
El resultado son dos postres en uno que combinan textura cremosa y pequeñas bolitas energéticas, perfectas para la merienda o después de la cena.
Beneficios del coco en los postres
El coco no solo aporta sabor característico y frescura, sino también nutrientes importantes. La SADER lo destaca como “el árbol de los mil usos” gracias a sus productos y subproductos, desde alimentación hasta medicina. Su presencia en estos dulces aporta un toque tropical que hace que los postres energéticos sean irresistibles.
Si querés darle un giro a tus meriendas y probar algo que tus hijos y amigos van a amar, estos postres familiares son la opción ideal. Además, con esta mezcla inicial, siempre podés crear nuevas variantes de dulces saludables. ¿Te animás a probar y descubrir cuál es tu versión favorita de estos dos postres en uno?