Cómo dejar un mensaje de voz tras una llamada perdida en WhatsApp

¿Alguna vez llamaste por WhatsApp y nadie respondió? Ahora, la app te permite hacer algo que antes parecía imposible: dejar un mensaje de voz justo después de que tu llamada no fue atendida. Esta nueva función cambia la forma en que nos comunicamos y se acerca al clásico buzón de voz de los teléfonos fijos… pero dentro de la app que todos usamos a diario.

Hasta hace poco, cuando una llamada quedaba sin respuesta, solo podías reintentarla, cancelarla o abrir el chat para escribir. Con esta actualización, aparece un botón extra que permite grabar un mensaje de voz al instante. Así, tu contacto recibe la nota de audio junto con la notificación de llamada perdida, y no se pierde el contexto de la conversación.

Cómo funciona la nueva función en WhatsApp

Después de una llamada no atendida, la pantalla te muestra tres opciones:

Reintentar la llamada Cancelar Enviar un mensaje de voz

Si elegís la tercera, podés grabar y enviar tu audio sin salir de la pantalla de llamada. Esto hace que la comunicación sea más rápida, fluida y práctica, manteniendo la continuidad del diálogo y evitando que tengas que buscar el chat manualmente.

Por ahora, esta nueva función está disponible solo en la versión beta de Android, y solo algunos usuarios pueden probarla. No hay fecha oficial de lanzamiento, pero si la experiencia resulta positiva, se extenderá a todos en futuras actualizaciones.

Por qué es importante

Desde WhatsApp destacan tres motivos para incorporar esta herramienta:

Rapidez: enviás un audio sin salir de la llamada.

Fluidez: el contexto de la conversación se mantiene.

Practicidad: recuerda al clásico buzón de voz, adaptado a la mensajería instantánea.

Con esta opción, dejar un mensaje de voz después de una llamada no atendida se vuelve mucho más sencillo y natural, y mejora la comunicación entre millones de usuarios.

Si todavía no la probaste, vale la pena estar atento: esta nueva función promete cambiar la forma en que usamos WhatsApp, haciendo que cada llamada perdida pueda convertirse en un mensaje claro y rápido.