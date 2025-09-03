Día de la Industria histórico en La Plata: Alak y empresas locales firmaron escrituras del Parque Industrial II

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó este miércoles una jornada de trabajo con industriales que incluyó la histórica firma de escrituras por parte de las empresas radicadas en el Parque Industrial II.

“Nuestro objetivo es consolidar a La Plata como una ciudad que acompañe a sus industrias, impulse la producción y genere más empleo local”, sostuvo Alak, acompañado por Mercedes La Gioiosa, secretaria de Producción e Innovación Tecnológica local.

El encuentro comenzó con la proyección de un video institucional y las palabras de las autoridades, seguido por un reconocimiento a empresas emblemáticas. Luego, siete empresas locales firmaron su escrituración en el Parque Industrial II, en tanto que se presentaron los resultados de la primera Encuesta a la Industria Manufacturera y se expuso el Programa “Líderes Digitales” para pymes.

Cabe destacar que en La Plata son más de 600 industrias que generan aproximadamente 15 mil puestos de trabajo. Las principales ramas son “productos alimenticios”, “productos metálicos”, “industria farmacéutica”, “caucho y plástico”, “sustancias y productos químicos” e “industria de la construcción”.

Además, La Plata es el distrito que mayor valor agregado aporta a través de la industria del conocimiento a nivel provincial, a través de actividades como software, producción audiovisual, biotecnología, nanotecnología, entre otras, que, al incorporarse a los procesos, bienes y servicios productivos, mejoran la gestión y la competitividad empresarial y la calidad del empleo.

También participaron de la jornada de trabajo autoridades del Ministerio de Producción bonaerense, funcionarios del Ejecutivo municipal, ediles del Concejo Deliberante platense y representantes de la Autoridad del Agua (ADA) y de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA).

Firma de escrituras

Durante la jornada, firmaron sus escrituras las empresas Adhesivos Parsecs SA, Banco Mariva SA, Coryca SRL, Grupo FB Bienes Raíces SRL, Laboratorios Bagó, Multibandas SRL y Yafla SA.

Cabe recordar que, hasta hace poco, las industrias del predio funcionaban en una situación precaria, con la sola tenencia de un boleto de compra-venta. Tras su creación en 2006, y luego de 19 años de espera, el espacio fue formalmente reconocido como Parque Industrial a partir de un decreto del gobernador Axel Kicillof, lo que significó un verdadero hito para la ciudad.

Posteriormente se rubricó el Reglamento de Funcionamiento Interno, otorgando mayor seguridad jurídica tanto al Parque como a las empresas allí instaladas.

Adquirido por el Municipio bajo la gestión del intendente Alak en 2006, el Parque Industrial La Plata II cuenta con 86 hectáreas y 158 lotes disponibles para la radicación de proyectos productivos.

Reconocimiento a empresas

Las empresas reconocidas durante la actividad fueron, Aco Color S.A., Acorazado S.A., Adelfa S.R.L., Agrodeca S.A.S., Alimentos Monje Negro S.R.L., Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C., Aremet, Biafar Sanidad Animal S.R.L., Carnes Yamuni S.A., Cedam S.A., Cediel S.A., Cerámica Ctibor S.A., Cerámica Fanelli S.A., Contenedores del Sur S.R.L., Conteplat S.A., Coryca S.R.L., Emapi S.A., Fadecco S.A. y Familia Colanero S.A.

También Federal Mogul Argentina S.A., Frigolar S.A., Frigorífico Gorina S.A.I.C., Gleba S.A., Globant, Grupo ERV S.R.L., Grupo MLP S.R.L., Hermida Vida, Hielocity S.R.L., High Quality Films S.A., IL Sole Alimentos Sin TACC S.R.L., Industria del Plástico y Metalurgia Albano Cozzuol S.A., Inoxpla Ingeniería S.R.L., Isotech S.R.L., Jasfly S.A. y La Mantequería S.A.

Además, recibieron la distinción La Pastelera Sin TACC, Laboratorio Lepetit S.A., Laboratorios Bagó S.A., Lectus S.A., LMA Servicios Industriales S.A., Madeco Argentina S.A., Manufactura de Fibras Sintéticas S.A., Mava S.A., Miller Building International S.A., Molino Campodónico, Multibandas S.R.L., Nail Show S.R.L. y Nínive S.A.C.I.F.I.A.

Finalmente, fueron destacadas Nutrisur S.R.L., Pies Descalzos S.R.L., Platalab S.A., Radha Colors S.R.L., Randon S.A., Rodar Electric S.R.L., Rolidar S.A., Sabinur S.A., Saint Michel S.R.L., Service Vial S.A., Setuain S.A.C.I.F.I.A., Sistema Burbujas S.R.L., Taranto S.A., Vetifarma S.A. y Yafla S.A.