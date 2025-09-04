Del invierno intenso al alivio primaveral: el tiempo en Buenos Aires durante los próximos días

El Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesa un nuevo pulso invernal con la llegada de aire frío del sur. Este jueves el termómetro registró una mínima de 5°C, con una máxima de apenas 12°C, bajo un cielo de intervalos nubosos que reforzó la percepción de heladas tardías en plena semana. El viento del sector sur intensificó la sensación térmica, instalando un panorama crudo para los primeros días de septiembre.

El viernes y sábado continuarán bajo la misma tónica: tiempo estable, cielo despejado y madrugadas muy frías, con registros de 3°C a 4°C de mínima y máximas que rondarán los 14°C y 15°C. En este marco, la región experimentará un clima que evoca los rigores más duros del invierno, a pesar de estar cerca del inicio de la primavera.

El domingo mostrará cierta moderación, con temperaturas de entre 7°C y 15°C, aunque el cielo parcialmente nublado mantendrá el aire fresco.

El verdadero quiebre llegará el lunes, cuando las marcas repunten levemente hacia los 18°C, aunque con mayor nubosidad. Será recién a partir del martes y miércoles cuando la atmósfera muestre un cambio más notorio: máximas por encima de los 20°C y cielos mayormente soleados, lo que significará un alivio esperado tras varios días de frío intenso.

De esta manera, el AMBA transitará en cuestión de jornadas de un escenario invernal extremo a un anticipo primaveral, un contraste típico de los vaivenes climáticos de septiembre en la región pampeana.