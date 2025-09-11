El Gobierno destina más de 13 mil millones para las campañas de las Elecciones Legislativas

¿Sabías que el Estado argentino va a poner más de 13 mil millones de pesos para financiar a los partidos en las próximas Elecciones Legislativas? Lo que parece un número lejano tiene un impacto directo en cómo se organiza la política y cómo se reparten los fondos entre las fuerzas que competirán el 26 de octubre de 2025. Pero la verdadera pregunta es: ¿cómo se dividen esos millones y qué se vota ese día?

La decisión salió publicada en el Boletín Oficial y la firmó Lisandro Catalán, Vicejefe de Gabinete del Interior. Según la resolución, se destinan $8.815 millones para la categoría de Diputados Nacionales y $4.407 millones para Senadores. Estos montos no se eligen al azar: están respaldados por la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, que obliga al Estado a garantizar recursos para las campañas.

Cómo se reparten los aportes de campaña

La Dirección Nacional Electoral es la encargada de organizar la distribución entre los partidos y alianzas. Eso significa que decide cuánto le toca a cada fuerza, siempre bajo los criterios fijados por la ley. Además, tiene la potestad de aplicar sanciones si algún partido no cumple con las reglas de financiamiento.

El dinero no sale de una caja mágica: se cubre con los créditos del presupuesto nacional asignados a la Vicejefatura de Gabinete del Interior para el ejercicio 2025. La medida busca darle un piso de igualdad a todas las agrupaciones para que puedan competir en condiciones más parejas durante la campaña.

Qué se vota el 26 de octubre

Ese domingo, los argentinos van a elegir 127 bancas de Diputados Nacionales y 24 de Senadores Nacionales. En Diputados, la renovación es por mitades cada dos años. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires elegirá 35 diputados, mientras que Tierra del Fuego apenas 2. El sistema de reparto es el D’Hondt, que reparte bancas según los votos que saque cada lista.

En el Senado, la cosa es distinta: se renueva por tercios. Este año les toca a distritos como Río Negro, Salta, Chaco, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires. En total, entran en juego 24 senadores.

Elecciones provinciales y nacionales

No en todos lados se vota lo mismo el mismo día. Algunas provincias desdoblaron y ya tuvieron elecciones locales, como Salta, Jujuy, Chaco y San Luis en mayo, o la Ciudad de Buenos Aires el 18 de mayo. Otras, como la provincia de Buenos Aires, votan cargos provinciales en fechas distintas. En cambio, distritos como Córdoba, Mendoza o Tucumán mantuvieron todo unificado para octubre.

Por qué importa este financiamiento

El reparto de millones de pesos en aportes de campaña no es un detalle menor: define cómo llegan los mensajes políticos a la gente. Sin estos recursos, muchos partidos no podrían costear publicidad, boletas ni actividades de campaña. El objetivo de la ley es que la competencia electoral sea más transparente y equitativa.

El 26 de octubre no solo se elige quién ocupará bancas en el Congreso: también se pone en juego el equilibrio político para los próximos años. Y esos 13 mil millones de pesos de financiamiento marcan el terreno de juego donde se dará la disputa.