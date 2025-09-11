Grandes reinas de la historia contadas por María Reig

¿Sabés qué tienen en común Cleopatra, Sisi y otras grandes mujeres del pasado? Sus vidas estuvieron llenas de poder, traiciones y decisiones que cambiaron la historia… y ahora podés descubrirlas todas en un mismo libro. La barcelonesa María Reig nos acerca, en “Eternas, Historias de grandes reinas de todos los tiempos”, al universo de nueve reinas que dejaron su marca y cuya historia sigue fascinando.

El enfoque del libro no busca idealizar ni exagerar sus vidas: las muestra con luces y sombras, con aciertos y errores, para entenderlas como personas reales. Cada capítulo, ilustrado por Elisa Ancori, empieza con un momento clave de la vida de cada soberana y se narra en primera persona, acercando al lector a la perspectiva de estas mujeres.

Entre las protagonistas encontramos a Cleopatra, reina de Egipto, políglota y estratega política, quien enfrentó el poder romano y logró consolidar su legado pese a las intrigas de su familia y las amenazas externas. Su historia de alianzas, amor y traición con Julio César y Marco Antonio la convirtió en un ícono histórico y cultural.

Otra figura central es Sisi, emperatriz de Austria y Hungría, conocida por su belleza y espíritu independiente. Su vida estuvo marcada por la rigidez de la corte, tragedias familiares y un constante viaje entre el deber imperial y su libertad personal. Su historia sigue despertando interés por el contraste entre la imagen pública y sus luchas privadas.

El libro también rescata a reinas como Julia Domna, Teodora, Leonor de Aquitania, Isabel La Católica, Cristina de Suecia, Catalina La Grande y María Antonieta. Cada una tuvo un papel clave en la política, la cultura o la transformación de sus reinos, y todas enfrentaron desafíos que ponen en evidencia las limitaciones y expectativas de sus épocas.

La propuesta de María Reig es clara: acercar al lector a estas figuras históricas de manera humana y cercana, combinando datos precisos con fragmentos narrativos que hacen más vívida la lectura. Es un homenaje a las mujeres que, pese a ser juzgadas bajo parámetros masculinos, lograron dejar huella.

Para los que buscan aprender sobre grandes líderes femeninas, entender sus decisiones y descubrir las intrigas, amores y estrategias que marcaron su tiempo, “Eternas” ofrece un recorrido único. Cada historia permite reflexionar sobre cómo estas reinas enfrentaron los obstáculos de su entorno y cómo su legado sigue presente hoy.

Si te interesa descubrir más sobre reinas históricas, sus aciertos y tropiezos, y cómo vivieron fuera de los estereotipos, este libro se convierte en una lectura imprescindible. Pero ojo: al empezar a leerlo, es difícil dejarlo hasta conocer el destino de Cleopatra, la valentía de Sisi y los secretos de las demás reinas.