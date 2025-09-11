Información General | 7 Sep
Cómo hacer una tarta de manzana sin azúcar ni harina
¿Alguna vez pensaste que podrías comer una tarta de manzana realmente dulce y jugosa sin usar ni azúcar ni harina?
¿Alguna vez pensaste que podrías comer una tarta de manzana realmente dulce y jugosa sin usar ni azúcar ni harina? Muchos creen que es imposible, pero la realidad es que existe una manera de disfrutar de un postre delicioso y saludable que sorprende por su sabor natural y textura suave. Hoy te contamos cómo lograrlo y por qué se ha vuelto tendencia entre quienes buscan opciones saludables.
La tarta de manzana sin azúcar ni harina combina manzanas frescas, almendra molida y un toque de edulcorante natural para crear un dulce que respeta tu dieta sin sacrificar sabor. Este tipo de repostería surgió para atender necesidades especiales, como las de personas con diabetes, celiaquía o quienes simplemente buscan reducir calorías y carbohidratos. La mezcla de manzana Golden con almendra molida garantiza un sabor aromático, jugoso y naturalmente dulce, ideal para cualquier ocasión.
Receta de tarta de manzana sin azúcar ni harina
Tiempo total: 2 h 50 min (15 min preparación + 35 min horneado + 2 h reposo)
Ingredientes:
-
1 taza de compota de manzana casera sin azúcar (237 ml)
-
1 taza de almendra molida
-
2 huevos camperos
-
1 cucharada de aceite de coco derretido
-
1 cucharada de eritritol o edulcorante al gusto
-
1 manzana Golden
-
Pasas sultanas (opcional)
Preparación paso a paso:
-
Precalentá el horno a 200 °C.
-
Batí los huevos con el aceite de coco y el edulcorante hasta que quede homogéneo.
-
Añadí la compota de manzana y mezclá bien.
-
Sumá la almendra molida poco a poco, cuidando que la mezcla no quede ni líquida ni demasiado densa.
-
Engrasá un molde (17 cm redondo o 20x18 cm rectangular) y volcá la mezcla.
-
Pelá y cortá la manzana en láminas y colocala sobre la masa.
-
Si querés, agregá pasas sultanas encima.
-
Horneá 25 minutos a 180 °C, luego cubrí con papel de aluminio y horneá 10 minutos más.
-
Comprobá la cocción con un palillo y dejá enfriar primero a temperatura ambiente y luego mínimo 2 horas en la nevera antes de servir.
Tips clave:
-
Batí bien los ingredientes húmedos antes de añadir los secos para evitar grumos.
-
Cubrí la tarta con papel de aluminio al final para que la fruta no se queme.
Porciones y conservación:
Rinde 6 porciones y se conserva 3-4 días en el refrigerador en recipiente hermético, ganando sabor con el reposo.
Valor nutricional por porción aproximado:
-
Energía: 135 kcal
-
Hidratos: 7 g
-
Grasas: 8 g
-
Proteínas: 4 g
-
Fibra: 2 g
-
Azúcares <3 g (solo de la manzana y compota)
Esta tarta de manzana sin azúcar ni harina es una opción saludable, sencilla y dulce que cualquiera puede preparar. Y lo mejor: después de probarla, vas a querer repetirla más de una vez.