Marcela Morelo, música, humor y cine en un fin de semana atravesado por la veda electoral

El pulso cultural de La Plata se renueva cada fin de semana con propuestas para distintos públicos, y en esta ocasión la atención está puesta en el regreso de Marcela Morelo a los escenarios locales. La cantautora se presentará en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, donde promete un show íntimo, en el marco de una gira que refuerza su vigencia en la música popular argentina. Las entradas están disponibles en la plataforma Livepass.

El abanico cultural no se detiene ahí. En paralelo, los cines municipales —Select y EcoSelect— desplegarán funciones de clásicos del cine, además de títulos de terror, comedia y ciencia ficción, con proyecciones en el Pasaje Dardo Rocha y el Centro Cultural Islas Malvinas.

El aire libre también tendrá protagonismo: el Paseo de Compras Meridiano V abrirá sus puertas como cada fin de semana, mientras que las plazas Rocha, Italia y San Martín serán escenario de los habituales ciclos musicales.

La oferta teatral se completa con Matías Mormandi en el Teatro Coliseo Podestá, quien presentará Autología, un trabajo que reúne textos y músicas en formato de espectáculo integral. En la misma sala, el sábado por la noche subirá al escenario la comediante Hermana Beba, con su propuesta de stand up.

Sin embargo, la agenda cultural se verá atravesada por un límite: el domingo no habrá actividades debido a la veda electoral previa a las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

La ciudad, entonces, concentra su vida cultural en dos jornadas intensas, donde la música, el teatro, el cine y el humor confluyen en espacios diversos, confirmando a La Plata como un epicentro cultural de la región.