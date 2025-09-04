jueves 4 de septiembre de 2025 - Edición Nº5273

Información General | 4 Sep

Cultura y espectáculos en La Plata

Marcela Morelo, música, humor y cine en un fin de semana atravesado por la veda electoral

11:03 |La agenda cultural en La Plata ofrece propuestas variadas: desde el esperado show de Marcela Morelo en el Teatro Argentino, hasta ciclos de cine, stand up y música en plazas. Las actividades se concentrarán hasta el sábado, ya que el domingo estarán suspendidas por la veda electoral.

El pulso cultural de La Plata se renueva cada fin de semana con propuestas para distintos públicos, y en esta ocasión la atención está puesta en el regreso de Marcela Morelo a los escenarios locales. La cantautora se presentará en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, donde promete un show íntimo, en el marco de una gira que refuerza su vigencia en la música popular argentina. Las entradas están disponibles en la plataforma Livepass.

El abanico cultural no se detiene ahí. En paralelo, los cines municipales —Select y EcoSelect— desplegarán funciones de clásicos del cine, además de títulos de terror, comedia y ciencia ficción, con proyecciones en el Pasaje Dardo Rocha y el Centro Cultural Islas Malvinas.

El aire libre también tendrá protagonismo: el Paseo de Compras Meridiano V abrirá sus puertas como cada fin de semana, mientras que las plazas Rocha, Italia y San Martín serán escenario de los habituales ciclos musicales.

La oferta teatral se completa con Matías Mormandi en el Teatro Coliseo Podestá, quien presentará Autología, un trabajo que reúne textos y músicas en formato de espectáculo integral. En la misma sala, el sábado por la noche subirá al escenario la comediante Hermana Beba, con su propuesta de stand up.

Sin embargo, la agenda cultural se verá atravesada por un límite: el domingo no habrá actividades debido a la veda electoral previa a las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

La ciudad, entonces, concentra su vida cultural en dos jornadas intensas, donde la música, el teatro, el cine y el humor confluyen en espacios diversos, confirmando a La Plata como un epicentro cultural de la región.

La agenda cultural para este finde

Jueves 4

  • 18 - Cine EcoSelect: Parana
    Centro Cultural Islas Malvinas

  • 18.30 - Cine Select: Mazel Tov
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

  • 20 - Cine EcoSelect: Ciudad de Dios
    Centro Cultural Islas Malvinas

  • 20 - Autología
    Teatro Coliseo Podestá

  • 20 - Mister y los misterios
    Ciudad de Gatos

  • 20.30 - Cine Select: Pesadilla
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

Viernes 5

  • 18 - Cine EcoSelect: Parana
    Centro Cultural Islas Malvinas
  • 18.30 - Cine Select: Mazel Tov
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
  • 20 - Cine EcoSelect: Chungking Express
    Centro Cultural Islas Malvinas

  • 20 - Fonso y las paritarias - Ramiro Sagasti - Mugre
    Ciudad de Gatos

  • 20.30 - Cine Select: Aniceto
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

  • 21 - Marcela Morelo
    Teatro Argentino

  • 21 - Nuevos vientos
    Guajira Bar

Sábado 6

  • 15 - Música en la Glorieta
    Plaza San Martín

  • 16.30 - Ángel Mecánico
    Paseo de Compra Meridiano V

  • 18 - La Plata Ciudad que canta
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

  • 19.30 - Tierra que danza
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

  • 20 - Atrás hay truenos - Atalhos - Fraxu - Poderes extraños
    Ciudad de Gatos

  • 21 - Hermana Beba
    Teatro Coliseo Podestá

  • 21 - Cortinas - Escafandra
    Guajira Bar

  • 21 - Obra de teatro: Nena cruzando la ruta
    Teatro La Lechuza
  • 21 - Roque Narvaja
    Teatro Metro
