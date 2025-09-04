Marcela Morelo, música, humor y cine en un fin de semana atravesado por la veda electoral

El pulso cultural de La Plata se renueva cada fin de semana con propuestas para distintos públicos, y en esta ocasión la atención está puesta en el regreso de Marcela Morelo a los escenarios locales. La cantautora se presentará en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, donde promete un show íntimo, en el marco de una gira que refuerza su vigencia en la música popular argentina. Las entradas están disponibles en la plataforma Livepass.
El abanico cultural no se detiene ahí. En paralelo, los cines municipales —Select y EcoSelect— desplegarán funciones de clásicos del cine, además de títulos de terror, comedia y ciencia ficción, con proyecciones en el Pasaje Dardo Rocha y el Centro Cultural Islas Malvinas.
El aire libre también tendrá protagonismo: el Paseo de Compras Meridiano V abrirá sus puertas como cada fin de semana, mientras que las plazas Rocha, Italia y San Martín serán escenario de los habituales ciclos musicales.
La oferta teatral se completa con Matías Mormandi en el Teatro Coliseo Podestá, quien presentará Autología, un trabajo que reúne textos y músicas en formato de espectáculo integral. En la misma sala, el sábado por la noche subirá al escenario la comediante Hermana Beba, con su propuesta de stand up.
Sin embargo, la agenda cultural se verá atravesada por un límite: el domingo no habrá actividades debido a la veda electoral previa a las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.
La ciudad, entonces, concentra su vida cultural en dos jornadas intensas, donde la música, el teatro, el cine y el humor confluyen en espacios diversos, confirmando a La Plata como un epicentro cultural de la región.
La agenda cultural para este finde
Jueves 4
- 18 - Cine EcoSelect: Parana
Centro Cultural Islas Malvinas
- 18.30 - Cine Select: Mazel Tov
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 20 - Cine EcoSelect: Ciudad de Dios
Centro Cultural Islas Malvinas
- 20 - Autología
Teatro Coliseo Podestá
- 20 - Mister y los misterios
Ciudad de Gatos
- 20.30 - Cine Select: Pesadilla
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
Viernes 5
- 18 - Cine EcoSelect: Parana
Centro Cultural Islas Malvinas
- 18.30 - Cine Select: Mazel Tov
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 20 - Cine EcoSelect: Chungking Express
Centro Cultural Islas Malvinas
- 20 - Fonso y las paritarias - Ramiro Sagasti - Mugre
Ciudad de Gatos
- 20.30 - Cine Select: Aniceto
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 21 - Marcela Morelo
Teatro Argentino
- 21 - Nuevos vientos
Guajira Bar
Sábado 6
- 15 - Música en la Glorieta
Plaza San Martín
- 16.30 - Ángel Mecánico
Paseo de Compra Meridiano V
- 18 - La Plata Ciudad que canta
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 19.30 - Tierra que danza
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 20 - Atrás hay truenos - Atalhos - Fraxu - Poderes extraños
Ciudad de Gatos
- 21 - Hermana Beba
Teatro Coliseo Podestá
- 21 - Cortinas - Escafandra
Guajira Bar
- 21 - Obra de teatro: Nena cruzando la ruta
Teatro La Lechuza
- 21 - Roque Narvaja
Teatro Metro