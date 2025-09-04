“Sigamos con obras”, el mensaje de Alak al recorrer la zona norte de La Plata

El intendente Julio Alak y los candidatos de Fuerza Patria La Plata avanzan con la extensa agenda de visitas a los barrios en el marco del último día de campaña, acercando sus propuestas y compartiendo con los vecinos los avances en obras e infraestructura.

“Este 7 de septiembre se vota que en La Plata sigamos con obras, las que se necesitaban desde hacía años; que sigamos pavimentando, arreglando calles, renovando plazas y parques; que haya más luces, más patrulleros y más seguridad”, expresó el jefe comunal.

La jornada comenzó en la nueva plaza Juan Manuel de Rosas de El Peligro, la primera de la localidad, y continuó por Villa Elisa, en la obra de asfalto con hidráulica de calle 3 desde 415 bis hasta 419.

Luego, en Arturo Seguí pasaron por la nueva pavimentación de diagonal 144 entre 414 bis y 419 y de 414 bis entre diagonal 144 y 154, y en City Bell visitaron el nuevo asfalto de 460 entre Camino General Belgrano y 28 bis.

Finalmente, en Gorina recorrieron la obra vial de 490 entre 133 y 138, y en Hernández, la nueva calzada con cordón cuneta y rambla central construida en avenida 31 desde 514 hasta 520.

Además, a lo largo de toda la actividad, Alak y los referentes generaron espacios de escucha y pusieron en común propuestas para seguir mejorando la cotidianeidad de la comunidad.

“Cada obra es un paso más hacia una ciudad con más oportunidades, más trabajo y más futuro para todos y todas”, afirmó el mandatario platense.

Ahora, la comitiva llegará a la zona oeste recorriendo San Carlos, Melchor Romero y Lisandro Olmos, para continuar por el sur, con encuentros en Villa Elvira y San Lorenzo, y concluir en Los Hornos, completando más de 105 kilómetros por los barrios platenses.

Bajo la consigna “Sigamos con obras”, el cierre está previsto a las 17:00 en la Plaza Islas Malvinas, donde Alak y los candidatos de Fuerza Patria compartirán el final de campaña junto a vecinos y referentes con música y mateada.